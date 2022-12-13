Продление контракта с «ПСЖ» — наиболее вероятный вариант для Месси. Он готов отложить переход в МЛС, с «Барсой» контактов нет

Форвард счастлив в Париже, у него хорошие отношения со многими партнерами — в частности, Марко Верратти и Серхио Рамосом. Месси чувствует, что все еще может выступать на самом высоком уровне, и поэтому он готов отложить переход в МЛС.

Лионель также рассматривал вариант с возвращением в «Барселону», но сейчас это крайне маловероятно — контактов между сторонами нет. Кроме того, каталонцы не могут себе позволить трансфер Месси из-за своего финансового положения.

Как и прежде, отмечается, что игрок сборной Аргентины не будет принимать окончательного решения о своем будущем до завершения ЧМ-2022.