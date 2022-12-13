«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 110 млн евро с учетом бонусов за Гвардиола. Пеп общался с защитником
«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
«Манчестер Сити» хочет купить защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
По информации Foot Mercato, «горожане» сделали предложение о трансфере игрока на сумму 110 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, немецкий клуб может получить 20% от суммы перепродажи игрока.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Также недавно состоялась встреча между представителями «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и игрока.
Ранее сообщалось, что предложения о трансфере хорвата также сделали «Манчестер Юнайтед» (клуб предложил 90 миллионов евро) и «Челси» (95 миллионов). Напомним, «Лейпциг» полтора года назад купил защитника у загребского «Динамо» за 19 млн евро.