«Ман Сити» предложил «Лейпцигу» 110 млн евро с учетом бонусов за Гвардиола. Пеп общался с защитником

По информации Foot Mercato, «горожане» сделали предложение о трансфере игрока на сумму 110 миллионов евро с учетом бонусов. Кроме того, немецкий клуб может получить 20% от суммы перепродажи игрока.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже пообщался с Гвардиолом на тему возможного трансфера. Также недавно состоялась встреча между представителями «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг» и игрока.