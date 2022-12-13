Marca: Бензема полностью восстановился и мог сыграть за сборную Франции на ЧМ-2022
Нападающий «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы и занимается в общей группе без ограничений, сообщает Marca.
Нападающий «Реала» Карим Бензема полностью восстановился после травмы и занимается в общей группе без ограничений, сообщает Marca.
36-летний футболист был включен в заявку сборной Франции на ЧМ-2022, но из-за травмы покинул расположение национальной команды и вернулся в Испанию.
Считалось, что футболист не успеет восстановиться к концу турнира в Катаре, и было принято решение отпустить его в отпуск.
14 декабря сборная Франции проведет матча ½ финала ЧМ-2022 против команды Марокко.