Дешам: Сборная Марокко хороша не только в защите, но и в атаке. Надеюсь, нам удастся взломать их оборону

"Надеюсь, нам удастся взломать оборону Марокко. Никому из их предыдущих оппонентов не удалось этого сделать. Вообще, они хороши не только в защите, хотя это их главный козырь, но и в атаке. Иначе бы они не дошли до этой стадии чемпионата мира. Я посмотрел все их матчи, сделал определенные выводы, и думаю, мы справимся.

Я бы не стал использовать слово «враждебная» по отношению к атмосфере на трибунах, которая нас ожидает. У Марокко будет отличная поддержка. Да, будет шумно. Но не фанаты забивают голы на поле. Все зависит от нас, и мы готовы ко всему", — цитирует Дешама ТАСС.

Встреча Франция — Марокко пройдет в среду, 14 декабря, и начнется в 22:00 мск. В другом полуфинале сегодня сыграют Аргентина и Хорватия (22:00).