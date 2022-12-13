Роналдо: Думаю, Неймар сможет сыграть на следующем чемпионате мира

На ЧМ-2022 Бразилия дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии (1:1, 2:4 — пенальти). Во время следующего чемпионата мира Неймару будет 34 года.

"Я думаю, что Неймар очень расстроен результатом сборной Бразилии на чемпионате мира. Это нормально, что он так себя сейчас чувствует, но я также уверен в том, что он вернется сильнее чем прежде и продолжит играть за национальную команду. Неймар еще молод, и я думаю, он сможет сыграть на следующем чемпионате мира.

Я очень рад тому, как Неймар проявлял себя в последние полгода в бразильской команде. Он провел хороший первый матч на чемпионате мира и получил очень сильный удар по лодыжке. Он серьезно пожертвовал собой, чтобы вновь сыграть за сборную. Он был очень хорош в последней игре. Считаю, что Неймар очень важен для нас. Надеюсь, он скоро придет в себя и снова станет сильным игроком для «ПСЖ» и сборной Бразилии", — сказал Роналдо AP.