Худший бизнес-план на ЧМ. Предприниматель нелепо прокололся из-за веры в Англию

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
тв
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
тв
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Худший бизнес-план на ЧМ. Предприниматель нелепо прокололся из-за веры в Англию

Мистер Бакстер серьёзно поплатился за убеждённость в успехе своей сборной. Теперь у него тысячи ненужных футболок.

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Источник: ESLSHIRTS

Сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира в Катаре. Команда Гарета Саутгейта добралась до четвертьфинала, но там уступила Франции (1:2). В концовке встречи у англичан была возможность во второй раз в матче сравнять счёт, но нападающий Гарри Кейн не реализовал пенальти. Капитан сборной Англии пробил выше ворот, чем очень сильно обрадовал соперника.

А ещё Кейн огорчил одну британскую компанию. Её управляющий, бизнесмен Карл Бакстер, закупил 18 тысяч футболок с надписью «Англия — чемпион мира 2022 года. Футбол наконец-то вернулся домой». Изначально Бакстер хотел продавать их по £ 29,99 за одну штуку, то есть рассчитывал на выручку в размере £ 539 820. Но сборная Англии уже точно не станет чемпионом мира, а бизнесмен не получит таких денег.

Сейчас Бакстер заметно сократил цену на футболки — теперь их можно купить за £ 9,99. Даже если Карл продаст все майки (здесь есть огромные сомнения), то выручка составит £ 179 820, что на £ 360 тысяч меньше изначально планируемой суммы. На деле же эта цифра (речь о финансовых потерях) будет гораздо выше.

Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
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"Я очень расстроен, что Англия вылетела с чемпионата мира, — гласит текст заявления Бакстера. — Меня впечатлила игра команды на турнире. Я был уверен, что англичане одержат итоговую победу на ЧМ-2022. Когда поставщик предложил продать майки, я не мог сказать нет. У меня 18 тысяч футболок, на которых написано, что Англия выиграла чемпионат мира. Не знаю, что теперь делать.

Хочу обратиться к болельщикам с просьбой купить одну из футболок, чтобы сохранить её как часть истории. Она послужит напоминанием о том, как хорошо наша команда выступала на протяжении всего турнира. Да, они не выиграли чемпионат мира, но в моих глазах стали победителями".

Что же, надеемся, что мистер Бакстер учтёт ошибки и в следующий раз закупит футболки уже после победы своей сборной на крупном турнире. Если, конечно, сама команда добьётся такого результата. А пока бизнесмену остаётся верить, что кто-то из болельщиков всё-таки купит «чемпионские» футболки.

Кирилл Закатченко

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1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1982
Испания
1
Италия
Италия
2
ФРГ
ФРГ
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
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