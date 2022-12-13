Кто будет судить финал ЧМ? Есть всего два реальных кандидата

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
22:00Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
тв
14.12Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
тв
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто будет судить финал ЧМ? Есть всего два реальных кандидата

Игорь Федотов полагает, что назначение получит арбитр из Европы.

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До завершения чемпионата мира в Катаре осталось меньше недели. 18 декабря мы узнаем победителя очередного турнира. Любопытно, какому арбитру ФИФА доверит право работать на финальной игре.

С уверенностью можно сказать, что на заключительном матче турнира не будет ни итальянца Даниэле Орсато, ни мексиканца Сесара Рамоса. Первому доверили полуфинал Аргентина — Хорватия, второму — полуфинал Франция — Марокко. При этом нескольких арбитров отправили домой по итогам четвертьфиналов.

Такая участь постигла испанца Антонио Матеу Лаоса. Он работал на матче Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 пен.), а после игры подвергся критике со стороны Лионеля Месси. Капитан южноамериканской сборной заявил на весь мир, что Лаос не соответствует необходимому уровню. Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что Лаоса вели на финал, однако ФИФА разочаровалась в его работе, поэтому испанца отправили домой.

Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
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По информации The Times, Катар покидает и британский арбитр Майкл Оливер. На стадии ¼ финала он работал на матче Бразилия — Хорватия (1:1, 2:4 пен.) и в одном из эпизодов не удалил Данило за удар по голове Йосипа Юрановича. Но в остальном Оливер отработал неплохо.

Согласно данным L"Equipe, домой поехал и французский судья Клеман Тюрпен. Он входил в число главных кандидатов на финал, однако назначение так и не получил. «Этого следовало ожидать, — пишет L"Equipe. — Как обычно, успех национальной команды имеет последствия для арбитров, представляющих эту страну. Таким образом, выход в полуфинал сборной Франции негативно сказался на Тюрпене. Он не вошёл в число судей, претендующих на заключительные матчи турнира».

В списке остались 10 арбитров без учёта назначенных на полуфиналы Орсато и Рамоса. Полностью он выглядит следующим образом:

  • Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)
  • Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЭ)
  • Мустафа Горбаль (Алжир)
  • Исмаил Эйфат (США)
  • Рафаэль Клаус (Бразилия)
  • Вилтон Сампайо (Бразилия)
  • Хесус Валенсуэла (Венесуэла)
  • Энтони Тейлор (Англия)
  • Дани Маккели (Нидерланды)
  • Шимон Марчиняк (Польша)

Но двое из этого списка получили назначение на полуфиналы в статусе резервных арбитров. Речь о Мохаммеде и Валенсуэле. Таким образом, в списке осталось восемь фамилий. По мнению Игоря Федотова, основных претендентов на финал двое.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 13.12.2022, 22:00

Аргентина-Хорватия-

— Нам надо рассуждать логически, а не гадать, — говорит Федотов. — Есть четыре главных судьи: Маккели, Марциняк, Тейлор и Сампайо. Они нужны на два матча — за первое и третье место, один будет главным, второй — резервным, будет помогать.

Если Аргентина выйдет в финал, то Маккели на её матч не назначат — он из Нидерландов, а про скандал в четвертьфинале никто не забыл. Если его вдруг назначат — это приговор. Но, думаю, в случае победы Аргентины сегодня Маккели отправится судить игру за третье место, а Марчиняк — финал.

В назначение бразильца Сампайо на финал я не верю, европейским судьям доверяют больше. Что он, небожитель, чтобы ему финал отдавать? Хотя этот чемпионат мира — турнир экспериментов, поэтому маленький шанс на его назначение есть. Но он судил в ¼ финала, и будет странно, если ему дадут финал, а Марциняк так и просидит без работы в поле.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/2 финала, 14.12.2022, 22:00

Франция-Марокко-

Что касается Тейлора, то если его и держат в Катаре, то чтобы он стал резервным. После его чудес в матче с Кореей я не думаю, что его выберут на финал. Да и о нём почти ничего не пишут. Так что всё зависит от матча Аргентины в ½ финала. Выиграют — в финале будет поляк, не выиграют — любимчик ФИФА Маккели.

На чемпионате мира в Катаре Маккели работал на матчах Испания — Германия (1:1) и Польша — Аргентина (0:2). Марциняк был главным арбитром на играх Франция — Дания (2:1) и Аргентина — Австралия (2:1). Ни один из них не получил назначений на матчи ¼ и ½ финала.

Все арбитры, работавшие на финалах чемпионатов мира в XXI веке

  • Пьерлуджи Коллина (Италия). ЧМ-2002. Германия — Бразилия — 0:2
  • Орасио Элисондо (Аргентина). ЧМ-2006. Италия — Франция — 1:1 (пен 5:3)
  • Ховард Уэбб (Англия). ЧМ-2010. Нидерланды — Испания — 0:1 (д.в.)
  • Никола Риццоли (Италия). ЧМ-2014. Германия — Аргентина — 1:0 (д.в.)
  • Нестор Питана (Аргентина). ЧМ-2018. Франция — Хорватия — 4:2.

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Австрия
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Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
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Франция
Франция
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Аргентина
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Аргентина
Аргентина
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Нидерланды
Нидерланды
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Бразилия
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Бразилия
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Италия
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