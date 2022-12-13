Эрве Ренар: Я француз, но в полуфинале ЧМ-2022 буду болеть за сборную Марокко

«Я француз, я родился во Франции, у меня есть французский паспорт, но завтра, уж извините, я буду болеть за сборную Марокко. Поскольку эта страна отметила меня, эти люди подарили мне столько любви, сколько невозможно себе представить», — приводит слова Ренара RMC Sport.



Матч ½ финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится завтра, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск. Финальный матч мундиаля в Катаре пройдёт 18 декабря. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты.