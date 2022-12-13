Месси обошел Батистуту по голам на ЧМ и стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в истории
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче полуфинала ЧМ-2022 против команды Хорватии.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче полуфинала ЧМ-2022 против команды Хорватии.
Для Месси этот гол стал 11-м на чемпионатах мира. Таким образом, Лионель стал единоличным лидером в списке бомбардиров национальной команды на ЧМ в истории.
Ранее он делил первую строчку с легендой аргентинского футбола Габриэлем Омаром Батистутой (по 10 мячей).