Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

Забитыми мячами в составе аргентинской сборной отметились Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес (39, 69).

Сборные Аргентины и Хорватии встречались на турнире 2018 года в России, в матче группового этапа в Нижнем Новгороде победу одержали хорваты (3:0).

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси провел 25-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд немца Лотара Маттеуса по количеству сыгранных встреч на мировых первенствах. Нынешний чемпионат мира является для Месси пятым в карьере (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Маттеус выступал на мировых первенствах в 1982, 1986, 1990, 1994 и 1998 годах.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/2 финала, 14.12.2022, 22:00 Франция - Марокко -

Сборная Аргентины в шестой раз сыграет в финале чемпионата мира (1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022). Аргентинцы дважды побеждали в турнире (1978, 1986). В решающем матче мирового первенства в Катаре южноамериканская команда сыграет с победителем встречи сборных Франции и Марокко, которая пройдет в среду на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Хорваты 17 декабря сыграют в матче за третье место с проигравшей во втором полуфинале командой.