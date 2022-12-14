Легендарный гол Марадоны повторили на ЧМ-2022. Аргентина забила лучший мяч турнира
Чудо-проход!
Чудо-проход!
Вопреки грустной тенденции ЧМ-2022 на безголевые первые таймы, Аргентина выдала огненную 45-минутку в полуфинале против Хорватии. В первой половине игры Месси и компания отгрузили два гола. Причем второй забитый мяч получился настоящим шедевром.
На 39-й минуте Хулиан Альварес из «Манчестер Сити» сотворил нечто невообразимое. Парень подхватил мяч в центре поля и добежал с ним до вратарской. По пути форвард пропихнул мяч мимо двух соперников, а затем без проблем переиграл вратаря Ливаковича.
При просмотре этого голешника в память сразу врезается шедевральный проход Марадоны на ЧМ-1986 против Англии (2:1). И не спроста — ведь мяч, забитый Альваресом, почти копия легендарного гола Диего. Убедитесь сами!
После того шедевра в четвертьфинале Марадону уже никто не смог остановить на пути к золоту ЧМ. Может теперь Месси и компания повторят путь легендарного соотечественника?