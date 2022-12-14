«За что пенальти? Бред какой-то». Черданцев — о голе Месси
Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о первом голе сборной Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией.
Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о первом голе сборной Аргентины в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией.
Аргентина открыла счет, реализовав пенальти, назначенный за фол вратаря хорватов Доминика Ливаковича на Хулиане Альваресе. Точным ударом с 11-метровой отметки отличился Лионель Месси.
"За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта. Ливакович взлететь, что ли, должен был, стоя в полушпагате? Бред просто какой-то.