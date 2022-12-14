Альварес — второй аргентинцем в истории, забивший четыре гола на одном ЧМ до 22 лет

На ЧМ-2022 Альварес записал на свой счет четыре гола. Как сообщает Opta, он стал вторым аргентинцем в истории, которому удалось забить столько мячей на одном чемпионате мира в возрасте до 22 лет. Ранее это удалось Гонсало Игуаину в 2010 году.