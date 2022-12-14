Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины

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К полуфиналу страсти по скандалам вокруг игры Аргентины с голландцами пошли на убыль. А всегда дипломатичный Лионель Скалони назвал критику в адрес его футболистов несправедливой, заявив: «Мы умеем и проигрывать, и побеждать. Уступив Саудовской Аравии, мы не сказали ни слова. В прошлом году мы выиграли финал у Бразилии, и после матча был прекрасный спортивный момент с участием Месси, Неймара и Паредеса».

В случае же с Хорватией если о чем и можно было говорить накануне, то исключительно о взаимном уважении. Главный тренер «шашечных» Златко Далич, рассуждая о способах нейтрализации Месси, больше времени посвятил комплиментам в адрес аргентинского капитана. А Скалони говорил, что все, кто любят футбол, хотят видеть на поле таких игроков, как Модрич. Хотя многим аргентинцам больно вспоминать и шикарный гол полузащитника «Реала», и разгромную победу Хорватии в групповом турнире ЧМ-2018 (3:0).

Только настоящее всегда актуальнее, а Скалони предстояло решить очередной ребус с составом, поняв, сколько минут способны провести на поле Де Пауль и Ди Мария. И так как автор «золотого» гола в финале Кубка Америки до сих пор не может проводить полные матчи, то легко угадывавшийся возврат к расстановке с квартетом защитников, из которого выпали дисквалифицированные Монтиэль и Акунья, открыл путь в состав дополнительному хавбеку — Паредесу.

Для бывшего игрока «Зенита» — как и для Де Пауля — это был 50-й матч в сборной. В сумме тоже получилась красивая цифра, тогда как у игры поначалу была своя эстетика. Та, где при максимальной плотности на каждом участке поля Месси пришлось после собственной потери пытаться сбить Ковачича, а другому творцу — Модричу — страховать флангового защитника.

В тот момент казалось, что это эпизод, но в итоге именно оборона стала слабым звеном «шашечных». Сначала хорваты и персонально Ловрен пропустили пас на ход Альваресу, и Ливаковичу пришлось сбивать форварда, который перебросил через него мяч. Месси, наученный неудачной дуэлью с поляком Щенсны, против другого специалиста по отражению пенальти выбрал беспроигрышный вариант. Мяч вонзился под перекладину, после чего Лео, сравнявшийся по числу матчей на мировых чемпионатах с Лотаром Маттеусом (по 25), стал лучшим снайпером сборной на таком уровне (11) и первым аргентинцем, забившим в трех раундах плей-офф.

Это точно турнир всей жизни для Месси, который прежде в матчах на вылет не отличался. Он играл вдохновенно, хотя многие обращали внимание, что определенный дискомфорт в плане самочувствия присутствует. Но даже когда Лео пытались сбить с ног, мяч оказался у Альвареса, и тот принял удивительно простое и одновременно эффективное решение. Протаранил оборону по центру, где оказались допустивших немыслимые ляпы крайние защитники Юранович и Соса, после чего шансов у Ливаковича уже не было. Восхитительный гол.

Тайм Альвареса, который выиграл на этом чемпионате конкуренцию у Лаутаро Мартинеса, для кого-то стал откровением. Только подобные оценки — все равно, что сравнение бывшей звезды «Ривер Плейта» с одноклубником по «Манчестер Сити» Холанном. Это совсем разные игроки, и 170-сантиметровый Альварес — не классический центр.

У него свои козыри, которые не бьются соперником и благодаря телепатическому взаимодействию со столь же молодым экс-партнером по «Риверу» Фернандесом, и за счет обнаружившейся химии с Месси. Это уже взрывоопасная для любого соперника смесь. А то, что в третьей голевой атаке Лео сделал с Гвардиолом, — настоящая магия. Или произведение искусства.

После этого Скалони уже имел возможность наконец-то дать первые на турнире минуты Дибале, о чьей несовместимости на поле с Месси давно слагают легенды. Однако лишних в этой сборной нет, поэтому у Аргентины есть именно команда. До мечты — всего один шаг.