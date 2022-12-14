Далич: Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят

«Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят. Первые полчаса мы контролировали ситуацию. Но потом пенальти, гол после быстрый контратаки… Мы проиграли игру и мне не на что жаловаться. Мы должны готовиться к следующему матчу, который нас ждет. Мы создали хорошие ситуации впереди, но не смогли сыграть надежно в обороне. А в нападении нам не хватило человека, который мог завершить эпизод», — приводит слова тренера Index.hr.