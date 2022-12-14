Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Встреча, прошедшая на стадионе «Лусаил Айконик», завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, которые 18 декабря сыграют в финале турнира с победителем матча между командами Франции и Марокко. Месси реализовал пенальти в игре с хорватами и стал рекордсменом национальной команды по числу голов на чемпионатах мира по футболу (11).

«Мы пережили несколько сложных ситуаций, а также несколько очень хороших, но сегодня переживаем нечто впечатляющее. Аргентина снова в финале чемпионата мира. Давайте радоваться! У меня сейчас много эмоций. Мы собираемся провести финальный матч, чего хотели изначально. Знали, что не являемся главными фаворитами, но не собирались сдаваться. Команда доказывала это от матча к матчу», — цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины в Twitter.