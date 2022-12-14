Запасной форвард вытащил Аргентину в финал ЧМ: он повторяет судьбу Дзюбы

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РИА Новости Спорт рассказывает о футболисте, который отправлялся в Катар в качестве запасного и даже не надеялся стать одним из лидеров аргентинской атаки.

Выиграл конкуренцию у Мартинеса

История Альвареса в Катаре напоминает выступление Артема Дзюбы на чемпионате мира в России. Четыре года назад форвард начинал мундиаль в статусе запасного. Станислав Черчесов рассчитывал сделать основным нападающим Федора Смолова, но тому не удалось проявить себя в стартовом туре с Саудовской Аравией.

Дзюба же вышел на замену, забил гол и отдал результативную передачу. Вот и Альварес оставался в запасе в начале чемпионата мира. Лионель Скалони видел основным форвардом Лаутаро Мартинеса.

Однако футболист «Интера» не использовал несколько отличных моментов в двух матчах группового этапа и отправился в запас на игру со сборной Польши. В основе его заменил Альварес, сразу же отметившийся голом. С тех пор Скалони неизменно выпускал Хулиана в стартовом составе. После дубля в ворота хорватов не остается сомнений, что тренер вновь доверится форварду в финале чемпионата мира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Получил прозвище «Паук»

В сборной на Альвареса рассчитывают больше, чем в клубе. Летом Хулиан перебрался в «Манчестер Сити», где пока не успел завоевать доверие Хосепа Гвардиолы. Форвард лишь трижды выходил в стартовом составе «горожан» в чемпионате Англии, чаще всего довольствуясь вторыми ролями.

Выиграть конкуренцию у Эрлинга Холанда, который бьет все рекорды результативности, кажется невозможным. Альваресу предстоит подстраиваться под норвежца и пытаться сыграться с ним в паре. Несмотря на роль запасного, Хулиан уже забил семь голов за «Сити» и заслужил похвалу от Гвардиолы. В Манчестере 22-летнего форварда сравнивают с Серхио Агуэро. Их главное сходство — небольшой рост и невероятная ловкость.

Ловкость Альвареса оценили и защитники сборной Хорватии, которые не смогли остановить прорыв Хулиана через половину поля перед вторым голом аргентинцев. Такими проходами форвард пугал многих соперников еще на родине, выступая за «Ривер Плейт». За это местные фанаты дали ему прозвище «Паук». Болельщикам казалось, что Альварес так обращается с мячом, будто у него восемь ног.

Мог оказаться в «Реале»

Выступлениями на родине форвард привлек внимание европейских грандов. Впервые на него положил глаз мадридский «Реал» еще в 2011 году. Тогда в Аргентину приехал спортивный директор «сливочных» Рамон Мартинес, посетивший матч детской команды «Ривер Плейта». Альварес был техничнее сверстников, поэтому Мартинес хотел переманить Хулиана в мадридскую академию. Однако нападающему пришлось ограничиться стажировкой в Испании.

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Переходу помешали новые правила ФИФА, которые утвердили за несколько месяцев до визита Мартинеса в Аргентину. Клубам запрещалось подписывать футболистов младше 16 лет. Трансферы могли происходить, если родители игрока переезжали в страну нового клуба, но не имели отношения к самой команде.

В случае внедрения таких правил раньше Лионель Месси не смог бы оказаться в «Барселоне» в 2000 году. На момент перехода в академию каталонского клуба Лео было всего 13 лет.

Сейчас Альварес вряд ли жалеет о срыве перехода в «Реал», ведь яркая игра за «Сити» позволила ему исполнить заветное желание. На днях аргентинские болельщики «откопали» видео десятилетней давности, на котором юный Хулиан признается, что его мечта — сыграть на чемпионате мира. Кажется, форвард уже перевыполнил план, добравшись до финала.

На том же видео Альварес называет любимого игрока. Конечно, им оказался Месси. Вряд ли тогда он мог подумать, что однажды будет играть бок о бок с ним в финале чемпионата мира.