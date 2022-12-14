Запасной форвард вытащил Аргентину в финал ЧМ: он повторяет судьбу Дзюбы

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
22:00Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияПр 62
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаП 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Запасной форвард вытащил Аргентину в финал ЧМ: он повторяет судьбу Дзюбы

Аргентина разгромила сборную Хорватии и спокойно вышла в финал чемпионата мира. Одним из главных героев матча стал форвард Хулиан Альварес, оформивший дубль в ворота Доминика Ливаковича. На его счету уже четыре гола в рамках турнира.

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РИА Новости Спорт рассказывает о футболисте, который отправлялся в Катар в качестве запасного и даже не надеялся стать одним из лидеров аргентинской атаки.

Выиграл конкуренцию у Мартинеса

История Альвареса в Катаре напоминает выступление Артема Дзюбы на чемпионате мира в России. Четыре года назад форвард начинал мундиаль в статусе запасного. Станислав Черчесов рассчитывал сделать основным нападающим Федора Смолова, но тому не удалось проявить себя в стартовом туре с Саудовской Аравией.

Дзюба же вышел на замену, забил гол и отдал результативную передачу. Вот и Альварес оставался в запасе в начале чемпионата мира. Лионель Скалони видел основным форвардом Лаутаро Мартинеса.

Однако футболист «Интера» не использовал несколько отличных моментов в двух матчах группового этапа и отправился в запас на игру со сборной Польши. В основе его заменил Альварес, сразу же отметившийся голом. С тех пор Скалони неизменно выпускал Хулиана в стартовом составе. После дубля в ворота хорватов не остается сомнений, что тренер вновь доверится форварду в финале чемпионата мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Получил прозвище «Паук»

В сборной на Альвареса рассчитывают больше, чем в клубе. Летом Хулиан перебрался в «Манчестер Сити», где пока не успел завоевать доверие Хосепа Гвардиолы. Форвард лишь трижды выходил в стартовом составе «горожан» в чемпионате Англии, чаще всего довольствуясь вторыми ролями.

Выиграть конкуренцию у Эрлинга Холанда, который бьет все рекорды результативности, кажется невозможным. Альваресу предстоит подстраиваться под норвежца и пытаться сыграться с ним в паре. Несмотря на роль запасного, Хулиан уже забил семь голов за «Сити» и заслужил похвалу от Гвардиолы. В Манчестере 22-летнего форварда сравнивают с Серхио Агуэро. Их главное сходство — небольшой рост и невероятная ловкость.

Ловкость Альвареса оценили и защитники сборной Хорватии, которые не смогли остановить прорыв Хулиана через половину поля перед вторым голом аргентинцев. Такими проходами форвард пугал многих соперников еще на родине, выступая за «Ривер Плейт». За это местные фанаты дали ему прозвище «Паук». Болельщикам казалось, что Альварес так обращается с мячом, будто у него восемь ног.

Мог оказаться в «Реале»

Выступлениями на родине форвард привлек внимание европейских грандов. Впервые на него положил глаз мадридский «Реал» еще в 2011 году. Тогда в Аргентину приехал спортивный директор «сливочных» Рамон Мартинес, посетивший матч детской команды «Ривер Плейта». Альварес был техничнее сверстников, поэтому Мартинес хотел переманить Хулиана в мадридскую академию. Однако нападающему пришлось ограничиться стажировкой в Испании.

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Переходу помешали новые правила ФИФА, которые утвердили за несколько месяцев до визита Мартинеса в Аргентину. Клубам запрещалось подписывать футболистов младше 16 лет. Трансферы могли происходить, если родители игрока переезжали в страну нового клуба, но не имели отношения к самой команде.

В случае внедрения таких правил раньше Лионель Месси не смог бы оказаться в «Барселоне» в 2000 году. На момент перехода в академию каталонского клуба Лео было всего 13 лет.

Сейчас Альварес вряд ли жалеет о срыве перехода в «Реал», ведь яркая игра за «Сити» позволила ему исполнить заветное желание. На днях аргентинские болельщики «откопали» видео десятилетней давности, на котором юный Хулиан признается, что его мечта — сыграть на чемпионате мира. Кажется, форвард уже перевыполнил план, добравшись до финала.

На том же видео Альварес называет любимого игрока. Конечно, им оказался Месси. Вряд ли тогда он мог подумать, что однажды будет играть бок о бок с ним в финале чемпионата мира.

Автор: Сергей Погребняк

Аргентина
3:0
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1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
Франция
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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