Арабская зима. Сенсационная сборная Марокко в полуфинале ЧМ играет с французами

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
22:00Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияПр 62
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаП 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
09:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Арабская зима. Сенсационная сборная Марокко в полуфинале ЧМ играет с французами

Во втором полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре, который состоится в среду, победители предыдущего первенства французы встретятся с главной сенсацией турнира — марокканской командой.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Сборная Марокко уже выбила в плей-офф двух грандов, но расправиться с третьим ей будет, видимо, все-таки тяжелее, чем со сборными Испании и Португалии. И не только потому, что владельцы главного футбольного титула учтут чужой печальный опыт.

Перед этим полуфиналом на стадионе «Эль-Байт» тех, кого волнует его исход, клонит, конечно, в сторону футбольной лирики, а не четкой футбольной прозы. На лирику провоцируют волшебный, из грязи в князи за три недели, путь сборной Марокко и воодушевление, с которым — нет не целый мир, но, кажется, его добрая половина восприняла ее восхождение.

Даже тренер марокканцев Валид Реграги исключением не стал. Наслаждаясь выходом в четвертьфинал после выигрыша у португальцев и ожиданием полуфинала против французов, он сравнивал свою команду с Рокки Бальбоа, а перечисляя причины, вознесшие ее так высоко, чаще всего произносил три слова, которые, кажется, обожал и не лишенный скромного пафоса киногерой в исполнении Сильвестра Сталлоне из мира бокса — страсть, сердце и вера. Но проза тут тоже важна. И она, между прочим, только усложняет расклад.

Источник: Reuters

Марокканский кейс действительно жутко хочется считать прежде всего идеальным примером того, как отвага, отказ покориться судьбе творят великие чудеса. Так красивее. Так крепче берет за душу. Но можно ведь посмотреть на него и под другим углом. В полуфинал вышла команда, которая совершенно не похожа на классического выскочку, вдруг на ровном месте совершившего подвиги, достойные Геракла.

Эта команда, прежде чем разобраться с испанцами и португальцами, в группе оставила позади двух призеров предыдущего мирового первенства — хорватов и бельгийцев, то есть была хороша с самого старта. Эта команда в пяти сыгранных матчах пропустила лишь один гол — и то речь идет об автоголе во встрече с канадцами при запасе в два мяча. И цифра не выглядит удивительной, если учесть, что марокканцы позволили пробить по своим воротам всего 45 раз. У французов, например, этот показатель лишь на удар лучше — притом что их набор оппонентов был, пожалуй, послабее марокканского.

Марокканский казус интересен тем, что за ним стоят не только абстрактные преимущества вроде силы духа и жажды борьбы, а нечто вполне материальное, осязаемое. Это материальное, как часто бывает в ситуациях с аутсайдерскими прыжками, не сводится исключительно к чувству локтя, налаженности взаимодействий и прочим коллективным трюкам.

Если бы группе солидных футбольных экспертов прямо сейчас, наплевав на оставшиеся в календаре четыре матча, поручили сформировать его символическую сборную, на попадание в ее первый или как минимум второй состав претендовали бы сразу несколько марокканцев.

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На этом первенстве мало вратарей, сравнимых по надежности с Яссином Буну. На нем мало хавбеков, способных на такой колоссальный объем полезной работы, как Софьян Амрабат и Аззедин Унаи. На нем мало настолько универсальных фланговых игроков, как Ашраф Хакими. И даже кандидатуры Хакима Зиеша с Софьяном Буфалем могли бы приглянуться кому-то, кто ценит вингеров, умеющих ради реализации общего плана наступить на горло атакующим амбициям и заняться обороной.

Источник: Reuters

Изученная под таким углом сборная Марокко ассоциируется уже не с выдернутым ради чемпионских боев с улицы Рокки Бальбоа, а с классным бойцом, которым напрасно пренебрегали из-за специфического стиля. Футбольные триумфы и в самом деле не так часто ассоциируются с игрой оборонительной и неброской. Но они были — в исполнении, например, сборной Италии.

В 2006 году на чемпионате мира в Германии она добралась до золота, тоже удивляя скорее жесткостью и тактической мимикрией, а не изысканностью, — и ничего, в финале взяла верх над как раз довольно изысканными тогда французами. И в этом смысле марокканцы представляются чуть ли не идеальной заменой итальянцам, которые, как известно, срезались в квалификации к катарскому первенству.

А человек, который привык глубоко погружаться в конкретику, в нюансы, разумеется, добавит на марокканскую чашечку весов еще пару гирек — вспомнив, скажем, треск, на протяжении чуть ли не всего чемпионата звучавший на левом, Тео Эрнандеса, фланге французской обороны, а во втором тайме четвертьфинала — после того как завелся Букайо Сака — зазвучавший совсем громко и едва не вылившийся для чемпионов мира в катастрофу. От нее их спас запоровший пенальти Харри Кейн.

Так вот, марокканский правый фланг — это Хаким Зиеш и Ашраф Хакими: для Эрнандеса с его тягой к провалам — испытание, возможно, ничуть не проще английского. И Килиану Мбаппе придется на нем же, только у марокканской штрафной, иметь дело с футболистом, знающим его повадки от и до, потому что с Хакими они вместе выступают за ПСЖ.

Но любителям всяких тектонических сдвигов шаблона все же, видимо, не стоит перебарщивать с оптимизмом по поводу марокканских шансов. Очевидный козырь сборной Франции уже в том, что теперь-то, после крушений испанцев и португальцев, она точно знает, что ей противостоит не шальной полуфиналист. Более того, испанская и португальская команда показали, как точно не надо играть против сборной Марокко. А с ней нельзя играть слишком однообразно — лишь рваный ритм и постоянная смена очагов угрозы могут основательно ее расшатать. А вариативность — конек французской сборной.

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По многообразию наступательных вариантов она, наверное, превосходит любого из участников чемпионата мира, и матч с английской командой подтвердил, что даже со слегка ушедшим в тень Мбаппе эффективных остается множество — кроссы смещающегося вбок Антуана Гризманна, игра на опережение Оливье Жиру, проходы Усмана Дембеле, подключения Тео Эрнандеса, дальние удары Орельена Чуамени. И это далеко не полный список, иллюстрирующий заковыристость задачи, стоящей перед марокканцами.

Ну и есть еще один фактор. Сборная Марокко, прорвавшись в четверку лучших в мире, все-таки пока не обрела стопроцентный облик бесспорного гранда. У него в довесок ко всем достоинствам обязана быть длинная скамейка. У марокканцев скамейка такой не кажется. С португальцами они выстояли без Найефа Агерда и Нуссаира Мазрауи.

Но после четвертьфинала из-за травмы капитана Ромена Саисса, фигуры для защиты стержневой, и удаления форварда Валида Шеддиры, который зарекомендовал себя выдающимся «джокером» под концовку, кадровая ситуация стала еще хуже. И если и такие обстоятельства окажутся марокканской команде по барабану, то это уж и вправду будет не чем иным, как провидением, страстью, сердцем и верой, необъяснимой магией.

Автор: Алексей Доспехов

Марокко
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Бразилия
Бразилия
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Италия
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