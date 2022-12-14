Эн-Несири или Эйр-Несири? Лучший бомбардир Марокко взлетел, как Криштиану Роналду, и важен, как Жиру

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
22:00Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияПр 62
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаП 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
10:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эн-Несири или Эйр-Несири? Лучший бомбардир Марокко взлетел, как Криштиану Роналду, и важен, как Жиру

Рассказываем о лучшем снайпере главной команды-открытия этого ЧМ.

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17
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Рекорд или нет?

Автор исторического гола, который вывел сборную Марокко в полуфинал чемпионата мира, на этом турнире взлетел выше Криштиану Роналду. Причем во всех отношениях. Во-первых, своим ударом Юссеф Эн-Несири убил мечты Португалии. Во-вторых, став лучшим снайпером «Атласских львов» на планетарных первенствах, забил в Катаре больше шестикратного обладателя «Золотого мяча». Наконец, исполнил полет своей жизни.

Над одним из лучших защитников мирового футбола Рубеном Диашем и голкипером Диогу Коштой марокканский снайпер взлетел, словно вбивающий мяч в кольцо сверху баскетболист. И, как оказалось, визуальные впечатления были подкреплены удивительными цифрами. Голова Эн-Несири встретилась с мячом на высоте 2 метра и 78 сантиметров!

Источник: AP 2022

Многие, вспомнив знаменитый гол Роналду в ворота «Сампдории» с отметки 2,58 метра и сравнения с Майклом Джорданом, заговорили о мировом рекорде. Но, как выяснилось, все не так однозначно. Например, по версии Opta, в серии А самый «высотный» гол уже в активе защитника «Милана» Томори (2,62 м). Да и у самого Криша обнаружились иные достижения — вроде гола Уэльсу на Евро-2016 (2,61 м).

Если же брать именно высоту прыжка, о чем многие спорят, то это 2,93 м в игре Лиги чемпионов «Реал» — «МЮ». Алекс Фергюсон, пересмотрев повтор, снял свои претензии к защитнику Эвра, так как колено португальца находилось на уровне головы француза. Но, как бы то ни было, это случилось девять лет назад, а сейчас Криш уехал домой, тогда как Эн-Несири готовится к полуфиналу против Франции.

Вера тренера

Сейчас Юссеф — герой нации, Африки и всего арабского мира. И невозможно поверить, что ставка на него в атаке вызывала массу вопросов. Хотя нельзя не признать и обоснованность критики, так как нынешний сезон для Эн-Несири складывался довольно сложно. Что, впрочем, объясняется и кризисом упавшей в зону вылета «Севильи». Но в любом случае показательно, что после 24 мячей в позапрошлом сезоне результативность игрока пошла на спад. Сейчас у него вообще ноль результативных ударов в ла лиге и два — в Лиге чемпионов. А коронавирус перед старом Кубка Африки помешал сыграть на своем уровне, и Эн-Несири ограничился одним мячом, обеспечившим Марокко проход в четвертьфинал.

Однако тренерское доверие творит чудеса, и Валид Реграги может гордиться не только своим бомбардиром, но и собственным выбором. «Даже марокканские журналисты критиковали меня, когда я защищал Эн-Несири, но он здесь. Я принимал критику и говорил ему, что он лучший. Он лучший бомбардир в истории Марокко на чемпионатах мира. У тренеров есть причины для того или иного выбора, и я всегда верил в Эн-Несири из-за его энергии на поле, благодаря которой он играет за “Севилью”. Он, как Жиру во Франции, очень много работает для команды. Нападающие такого типа часто подвергаются критике. Он из Марокко, он тренировался в Марокко, и он важный игрок. Я очень горжусь им. Его гол был знаком судьбы», — не жалел комплиментов тренер «Атласских львов».

Источник: AP 2022

Рожденный в Марокко

Слова Реграги о месте рождения Эн-Несири — важный момент, ведь многие «Атласские львы» появились на свет в разных частях света. И зачастую их истории куда сложнее, чем у вратаря марокканцев Яссина Буну, который рожден в канадском Монреале, но вернулся на историческую родину в возрасте трех лет.

Если посмотреть на стартовый состав против Испании, когда лидеров «Львов» еще не начали косить травмы, то там, кроме Буну, обнаружатся уроженец Мадрида Хакими, «голландцы» Зиеш, Мазрауи и Амрабат, «французы» Буфаль и Саисс, а также «бельгиец» Амалла. В Марокко же рождены Агерд, Унаи и Эн-Несири.

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Их прогресс — результат реформ местного футбола, где дети зачастую поздно попадали в руки квалифицированных тренеров. Все стало меняться, когда свои центры стали открывать ведущие клубы. Например, лучший марокканский защитник Агерд попал в основу чемпионского состава ФЮС из клубной академии, за которой пристально следил тренирующий его в сборной Реграги.

Что до Эн-Несири, который, как и все мальчишки, начинал гонять мяч на улице, а потом выступал за скромные детские команды, то для него все изменилось в 12 лет. Именно в этом возрасте он оказался в академии, основанной королем Марокко Мохаммедом VI. Туда попадают ограниченное число талантливых детей, которые как тренируются, так и получают полноценное образование, а вся прибыль от продажи игроков в профессиональные клубы направляется на развитие проекта.

Команда академии регулярно играет в международных турнирах и, что называется, показывает товар лицом. Так 17-летний Эн-Несири попал на просмотр в «Челси» и сам отказался от контракта, объяснив решение так: «Думаю, я был очень молод, и мне было трудно адаптироваться. Плюс там было холодно, и в то время я не чувствовал, что это мое место. Я знал, что будет еще одна возможность».

Испанский взлет

Новый шанс не заставил себя ждать. Академия провела серию контрольных матчей против «Севильи», «Альмерии» и приметившей рослого форварда «Малаги». Испанцы заплатили за него 125 тысяч евро, и вложенные средства быстро окупились. Эн-Несири быстро преодолевал все ступеньки в клубной системе «анчоусов». После года в академии попал во вторую команду, а когда на следующий сезон Хуанде Рамос пригласил марокканца на сборы, тот отметился дублем в первой же контрольной игре.

Даже когда «Малага» вылетела, Эн-Несири здорово поработал на свое имя. Для начала попал в заявку на ЧМ-2018, где лишь раз вышел на замену, но за 18 минут успел забить едва не поверженной в тот вечер Испании. А потом «Леганес» за шесть миллионов евро сохранил марокканского снайпера для ла лиги. Потом Эн-Несири был продан в «Севилью» за рекордные в истории клуба 20 миллионов.

Источник: AP 2022

Если бы не он, у андалусийцев не было бы трофея за победу в Лиге Европы. Спасительный гол в концовке игры с румынским ЧФР на старте плей-офф оказался решающим в первом раунде и открыл дорогу к титулу. А в России Эн-Несири могли запомнить по матчу Лиги чемпионов с «Краснодаром», где «Севилья» превратила 0:2 в 3:2 и два решающих гола оказались на счету марокканского снайпера.

У него были взлеты — вроде признания игроком месяца с ла лиге за два хет-трика подряд. Были сложные моменты — когда он становился объектом критики, упуская убойные моменты в игре за Суперкубок УЕФА против «Баварии». Но он всегда шел к признанию, руководствуясь простыми принципами: «Если у вас есть голова, вы будете терпеть. Если вы хотите идти далеко, вы будете терпеть. Каждая мечта сложна, но надо работать и быть хорошим человеком».

Автор: Андрей Кузичев

Марокко
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
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