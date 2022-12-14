Тальяфико — о болельщиках: Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине

«Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине. То, что делают наши люди — просто безумие. Мы отдали все ради них. Что бы ни случилось, эта команда их не разочарует. Мы все играем за одну команду и идем за одной мечтой.



Просим людей продолжать поддерживать нас, потому что мы будем и дальше выкладываться по полной. Мы хотим привезти кубок в Аргентину», — приводит слова Тальяфико Twitter-аккаунт сборной.