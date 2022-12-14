Незаменимые есть. Месси — главная проблема Аргентины в финале ЧМ?

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Лионель Месси проводит, пожалуй, лучший турнир в своей международной карьере. Пять голов и три результативные передачи за шесть матчей чемпионата мира — впечатляющая статистика, которая, правда, все равно не отражает до конца огромного влияния «десятки» на игру сборной Аргентины.

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Такого заряженного и по-хорошему бешеного Месси не приходилось видеть давно, а может быть, и никогда. Вот что мечта делает с человеком! Когда тебе 35 лет и ты выиграл все на свете, кроме чемпионата мира, эта заветная цель доводит тебя до исступления. Лео смог конвертировать эту энергию в пользу: он штампует голы с результативными пасами и ведет вообще всю игру своей команды. А не спорит с клубом, ругается с партнерами и протирает скамейку запасных.

Вообще тяжело припомнить, чтобы футбол отдельно взятой команды так сильно замыкался на одном персонаже. Времена Пеле и Диего Марадоны давно в прошлом, сейчас свое берут команды с большой вариативностью и широким набором функций. Футбол — игра командная, и эта избитая истина была возведена в абсолют в наше время. Отдельно взятый игрок, конечно, может набивать крутую статистику, даже иногда решать судьбу отдельно взятых матчей, но вряд ли он будет тащить на себе коллектив на протяжении всего турнира. Слишком хрупка такая игра, зацикливание на индивидуальности и паразитизм на великом таланте до добра обычно не доводит.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=be6511e3760878d0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239022" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот поэтому Аргентина очень сильно рискует перед финалом катарского мундиаля. И даже неважно, кто там будет ей противостоять — Франция или Марокко. Футбол южноамериканцев настолько зависим от Месси, что без Лео эту команду представить невозможно. Он не полкоманды, он просто вся команда! Это и ее счастье, и ее проклятье одновременно.

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Кстати, всю проблематику неплохо отразили первые полтора матча аргентинцев на чемпионате мира. Во втором тайме игры против Саудовской Аравии (1:2) Месси был просто выключен из процесса, а в первой половине встречи против мексиканцев (2:0) мучительно долго искал себя на поле. И ведь нашел! Да так, что его до сих пор не могут нейтрализовать.

Только вот в финале будет в разы сложнее. Противник тоже не дурак и уже давно понял, в чем главная сила и главная слабость «альбиселесте». Построить игру против одного человека проще, чем против десяти, пусть даже это «инопланетянин». Плюс фактор давления извне тоже будет играть немаловажную роль. Как выдать матч жизни, когда от тебя ждет подвига чуть ли не вся планета?

Конечно, с этой дилеммой Месси живет примерно уже лет 15. От него требуют экстраординарного каждые выходные. Но ему нужно помогать, иначе гений может не справиться. Готов ли у главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони план Б на случай, если у Лео не пойдет? Могут ли вообще существовать такие планы? На эти вопросы ответов просто нет. Своеобразный аргентинский авось в масштабе чемпионата мира. Мы, россияне, как никто другой понимаем значение этого феномена. Может, поэтому так сильно хочется, чтобы у Месси все получилось?

Автор: Сергей Фукс