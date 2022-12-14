Лионель Месси подтвердил, что финал станет для него последним матчем на чемпионатах мира

«Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале», — приводит слова Месси Ole.

Месси, если примет участие в финале, то выйдет на первое место среди всех игроков по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом (по 25 матчей). Для Месси турнир в Катаре стал пятым в карьере.