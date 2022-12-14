Модрич: желаю удачи Месси в финале ЧМ-2022. В нем есть величие

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«Надеюсь, Месси выиграет чемпионат мира. Я желаю ему удачи в финале. В нём есть величие», — приводит слова Модрича Depor.

Напомним, в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинального матча Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало игры — в 22:00 мск.