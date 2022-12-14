В «Зените» назвали утешением выход в финал чемпионата мира экс-игрока команды Паредеса

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МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Выход в финал чемпионата мира в составе сборной Аргентины бывшего футболиста «Зенита» Леандро Паредеса является утешением. Такое мнение ТАСС в среду высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Сборная Аргентины 13 декабря в полуфинале чемпионата мира обыграла команду Хорватии, за которую выступает защитник и капитан «Зенита» Деян Ловрен. Встреча завершилась со счетом 3:0. Автором победного гола стал капитан южноамериканской сборной Лионель Месси, который на 34-й минуте реализовал одиннадцатиметровый удар, назначенный за фол вратаря Доминика Ливаковича на нападающем Хулиане Альваресе.

«Можно обсуждать, справедливо назначен пенальти или нет, — сказал Медведев. — Это должны сказать судейские специалисты, нужно ли назначать пенальти, когда игрок не прокидывал мяч мимо вратаря, а бил через него по воротам, не пытаясь оббежать его, а фактически врезаясь в него. Это уже разговор бесполезный, потому что после этого сборная Хорватии фактически развалилась — второй гол пропустила очень быстро. А шедевральный гол с паса Месси подтвердил, что после 34-й минуты команда Аргентины была сильнее».

«До этого, статистика это показывает, Хорватия больше владела мячом и искала подходы к воротам, хоть и не нашла их — ни одного удара в створ к этому времени не было. Думаю, это заслуженная победа, а судейские эпизоды пусть разбирают специалисты», — добавил он.

Гендиректор «Зенита» отметил, что после поражения хорватов лично не общался с Ловреном. «После таких поражений игроки очень тяжело переживают. Мы обменялись сообщениями. Команда будет готовиться к матчу за бронзу, которую, как говорится, выигрывают, а серебро проигрывают; сегодня мы узнаем, кто выйдет в финал и будем ждать его и игры за третье место», — продолжил собеседник агентства.

«Любая медаль на чемпионате мира — большое достижение. Тем более что у хорватов есть шанс выиграть медали на третьем чемпионате мира и втором подряд», — отметил он.

Фактор Леандро Паредеса

В составе сборной Аргентины в финал вышел полузащитник Леандро Паредес, которого французский ПСЖ в августе отдал в аренду в итальянский «Ювентус». В клуб из Парижа он перешел из «Зенита» в январе 2019 года. В составе петербуржцев южноамериканец провел 61 матч, забив 10 мячей и отдав 16 результативных передач.

«Утешение, что игрок, выступавший за “Зенит”, Паредес, дошел до финала. Он сыграл очень хорошо — Леандро играет большую роль в построениях аргентинской команды. Общения [после полуфинала] у нас не было, так как мы лично не знакомы, — отметил гендиректор “Зенита”. — За кого буду болеть в финале? Мои симпатии, с учетом фактора Паредеса, на стороне Аргентины», — резюмировал Медведев.