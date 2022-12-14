Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
22:00Не началсяФранцияМарокко
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияПр 62
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаП 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?

Полуфинальный матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0) запомнится не только бенефисом Лионеля Месси. Еще долго будет обсуждаться решение арбитра Даниэле Орсато, повлиявшее на ход встречи.

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Источник: Reuters

Что должен был сделать Ливакович — раствориться в воздухе?

Итальянец Орсато допустил ошибку в ключевом эпизоде и невольно помог сборной Аргентины. Пусть вас не вводит в заблуждение крупный счет. Очевидно, что назначение 11-метрового удара на 32-й минуте и забитый гол сказались на дальнейшем ходе полуфинального матча. Сказались самым серьезным образом.

Один из лучших судей УЕФА, находясь позади Хулиана Альвареса, бежавшего к воротам хорватам, решил, что его забег был остановлен с нарушением правил. И указал на 11-метровую отметку. Ошибочно. Буду снова и снова повторять это слово и его однокоренные варианты.

Итальянский рефери посчитал, что хорватский вратарь Доминик Ливакович сбил Альвареса, назначил пенальти и вынес голкиперу предупреждение. Ошибочно.

В штрафной площади произошло обычное игровое столкновение. Альварес пробросил мяч мимо вратаря, решил пробежать с другой стороны и столкнулся с голкипером. Ливакович не задерживал соперника рукой или руками. Он стоял двумя ногами на газоне и не делал ими никаких движений в направлении аргентинца. В чем же, по мнению Орсато, было нарушение правил? Куда было деваться вратарю? Он должен был раствориться в воздухе, исчезнуть?

Заблуждение

Мнения тех, кто оценивал вердикт арбитра, разделились в пропорции примерно 65 на 35 процентов. В пользу Орсато. Если судить по опросу в Telegram-канале «СЭ». Примерно такие же показатели встречались мне в соцсетях судейских экспертов в других странах — в Европе и Южной Америке.

Обратил внимание на то, что зачастую и наши, и зарубежные журналисты, специалисты, эксперты, футболисты, тренеры, болельщики (они в первую очередь) ссылались вот на этот стоп-кадр, оправдывая решение Орсато назначить пенальти.

Мол, вот вратарь тут выставил ногу как шлагбаум. Но это неправда! Это случилось уже после контакта в ногах, от которого правая нога голкипера вот так отлетела в сторону.

А вот как было на самом деле. Перед столкновением нога вратаря была на газоне. Стояла на газоне. Он поставил ее на газон. И не делал ею никаких движений — вправо или вперед к сопернику.

Альварес воткнулся в Ливаковича, который стоял, а не находился в движении. И не делал ничего противоправного и неестественного.

ВАР

Вы спросите, почему не вмешался видеоарбитр Массимилиано Иррати и чем он вообще в тот момент занимался?

ВАР Иррати вместе с помощником ВАР Паоло Валери, офсайд-ВАР Кэтрин Несбитт и помощником видеоарбитров (СВАР) Хуаном Сото выполнял свои обязанности по проверке эпизода и взаимодействию с судьями, в частности с Орсато.

Иррати и Орсато наверняка обсудили случившееся в штрафной площади сборной Хорватии. Арбитр рассказал, что видел и как оценивает увиденное. Если у Иррати не возникло противоположного мнения с вескими аргументами против решения коллеги, он не должен был вмешаться. И не вмешался.

Все просто. Для ВАР это не очевидная и явная ошибка Орсато (а может быть, Иррати и не считал это ошибкой). Это не черно-белая ситуация. У Иррати не нашлось оснований для вмешательства.

Согласны вы с таким подходом или нет, не важно. Так работают сегодня ВАР.

Что требовал четвертый арбитр от Скалони?

В этой полуфинальной игре произошла еще одна ситуация, в которой один из арбитров оказался в невыгодном для него положении.

В начале первого тайма четвертый судья Мохаммед Абдулла Мохамед обратился к главному тренеру аргентинцев Лионелю Скалони с какой-то просьбой — предположительно, он попросил его надеть куртку или манишку. Поло Скалони по цвету сливалось с формой хорватов. Видимо, Мохамед решил найти выход из ситуации.

Тренер поначалу отреагировал и даже что-то показал жестом администраторам команды. Вроде как изобразил движение молнии и спросил о какой-то экипировке. Но никаких изменений в его одежде в итоге так и не произошло. Он продолжал находиться в технической зоне в той же рубашке с коротким рукавом, ничего поверх нее не надев.

Получается, он не прислушался к указанию (просьбе) судьи? Почему тогда его не наказали?

Или Скалони не мог прислушаться по объективным причинам? Допустим, перед матчем этот вопрос судьи упустили из вида. А затем тренеру не нашли новой одежды. Зачем тогда Мохамед полез к нему?

Забег по полю

Курьезный момент возник на второй минуте. Честно говоря, странно видеть такое на чемпионате мира. Но турнир в Катаре преподнес уже несколько сюрпризов…

Что произошло? Первый ассистент судьи Чиро Карбоне потерял ориентацию. Он сопровождал атаку одной из команд, пытался не отстать от быстро бежавших футболистов и… выскочил на поле.

Такое бывает. Приходилось видеть на разных видео. Но не на турнире такого уровня.

Тэйлор не может судить финал из-за войны на Фолклендах

Выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира-2022 поставил крест на надеждах английского арбитра Антони Тэйлора получить назначение на решающий матч. В отличие от коллеги Майкла Оливера Тэйлор не попал во вторую партию судей, которые на днях улетели из Катара домой. Он сохранял теоретические шансы, но победа команды Лионеля Месси над хорватами свела их к нулю.

По данным «СЭ», объяснение простое: англичанин не может судить игру с участием аргентинцев. Причина в войне на Фолклендах между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. В последнее время вокруг этой темы возникла напряженность, и, естественно, судейский комитет ФИФА не станет рисковать.

Вряд ли назначат на финал голландца Данни Маккели. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.

Таким образом, главный кандидат на судейство финального матча — поляк Шимон Марчиняк.

Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
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Аргентина и судьи УЕФА

Почему я говорю только о европейских арбитрах? И могут ли они теоретически назначаться на финал с участием южноамериканской и европейской сборных?

Да. Могут. И назначались.

К тому же аргентинцы, похоже, только приветствуют такой выбор. Не исключаю, что они даже могли специально просить назначать на их игры на чемпионатах мира только представителей УЕФА. Восемь из 11 игр обслуживали европейские рефери. А итальянец Риццоли сделал это трижды (!) в ходе одного турнира.

На ЧМ-2022 в Катаре судейский комитет ФИФА при назначении рефери на игры аргентинцев вообще остановил свой выбор только на европейцах. А Орсато встретился с Месси дважды.

Почему так происходит? Объяснение простое. Судьи УЕФА котируются выше всех в мире. Я говорю в целом о группе арбитров из Европы, а не о конкретных рефери. Потому неудивительно, что им отдается предпочтение.

На втором месте представители КОНМЕБОЛ. Но назначать южноамериканских судей на матч с участием южноамериканцев… Только если они встречаются друг с другом. Да и то — бразильца не назначат на матч аргентинцев. И наоборот.

В Азии и КОНКАКАФ куда меньше квалифицированных арбитров. Вот и выбирают европейцев — итальянцев, испанцев, голландцев, сербов, шведов. Потому появление Марчиняка в финале, где Аргентина играла бы с кем-то из Европы, не вызвало бы отторжения и возмущения.

Александр Бобров

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