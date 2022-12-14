Раскрыта причина смерти американского журналиста на матче ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды
Американский журналист Грант Уол умер во время матча ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды из-за аневризмы аорты. Об этом сообщила супруга репортера.
Американский журналист Грант Уол умер во время матча ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды из-за аневризмы аорты. Об этом сообщила супруга репортера.
«Это одна из тех вещей, которые могут назревать годами», — сказала Селин Гундер на CBS.
Уолу стало плохо на медиа-трибуне стадиона «Лусаил» в дополнительное время. Ему оказал медпомощь на стадионе и отвезли в больницу, после чего стало известно о его смерти.
Журналисту было 48 лет, он работал на CBS Sports и известен как автор книги «Эксперимент Бекхэма». Турнир в Катаре был восьмым чемпионатом мира, на котором он работал.