Раскрыта причина смерти американского журналиста на матче ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды

«Это одна из тех вещей, которые могут назревать годами», — сказала Селин Гундер на CBS.

Уолу стало плохо на медиа-трибуне стадиона «Лусаил» в дополнительное время. Ему оказал медпомощь на стадионе и отвезли в больницу, после чего стало известно о его смерти.

Журналисту было 48 лет, он работал на CBS Sports и известен как автор книги «Эксперимент Бекхэма». Турнир в Катаре был восьмым чемпионатом мира, на котором он работал.