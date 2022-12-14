Дзюба: Мне кажется, пенальти в ворота Хорватии в игре с Аргентиной назначен ошибочно

«При всем уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьет. Мне кажется, это не пенальти. Пробил Месси без шансов, конечно», — сказал Дзюба в одном из видео в своей социальной сети.