Дзюба: Мне кажется, пенальти в ворота Хорватии в игре с Аргентиной назначен ошибочно

«При всем уважении, мне кажется, это не пенальти. Он пробил уже и потом врезался на полном ходу сам. Вот, он же не обыгрывает вратаря, а бьет. Мне кажется, это не пенальти. Пробил Месси без шансов, конечно», — сказал Дзюба в одном из видео в своей социальной сети.
Аргентина в шестой раз вышла в финал чемпионата мира, только Германия выходила в финал чаще — немцы принимали участие в финальном матче восемь раз. Италия и Бразилия выходили в финал шесть раз.
Хорватия заняла второе место в группе с Марокко, Бельгией и Канадой. В ⅛ финала «шашечные» оказались сильнее Японии, а в ¼ финала сенсационно переиграли Бразилию.
Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ