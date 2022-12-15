Тренировки на базе «Реала», недопонимание с Мендешем и желание сыграть на Евро-2024. Что происходит с Роналду после вылета с ЧМ

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тренировки на базе «Реала», недопонимание с Мендешем и желание сыграть на Евро-2024. Что происходит с Роналду после вылета с ЧМ

Дайджест событий.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

После вылета со сборной Португалии в четвертьфинале ЧМ-2022 Криштиану Роналду лишился последнего шанса зацепить самый престижный трофей в мире. Вылет получился очень болезненным, но сейчас эмоции немного схлынули — самое время собрать все, что происходило вокруг Криштиану в последнее время.

«Уверены, что это хорошая идея?» У Сантуша был тяжелый разговор с Роналду перед Швейцарией

Незадолго до матча с Марокко Фернанду Сантуш рассказал о непростом диалоге с Роналду перед игрой со Швейцарией (6:1), в которой тренер оставил Криштиану в запасе.

«Он никогда не говорил мне, что собирается покинуть команду. Нужно посмотреть, каково его отношение. Он праздновал голы с товарищами по команде, благодарил болельщиков. У меня был разговор с Криштиану перед матчем со Швейцарией. Я сказал ему, что его не будет в стартовом составе на матч ⅛ финала. Он был недоволен разговором. Но это был нормальный диалог, где каждый высказал свою точку зрения.

Когда капитан сборной Португалии начинает на скамейке запасных, то нормально, что он недоволен. Он спросил меня: “Вы уверены, что это хорошая идея?” Я уверяю, что он никогда не терял концентрацию».

В игре против Марокко Сантуш тоже оставил Роналду на скамейке, но дал ему почти весь второй тайм, чтобы проявить себя. Криштиану не спас тяжелый матч.

Рядом с Криштиану в сборной всегда был менеджер — партнеры этого не понимали

После Швейцарии в медиа просочился любопытный инсайд. По данным Record, Рикарду Регуфе, менеджер Роналду, постоянно постоянно сопровождал 37-летнего футболиста, а также ходил в места, в которые можно попасть только игрокам. Партнеры Роналду не понимали, почему его менеджер находился в расположении сборной Португалии.

Источник: IMAGO/Matthias Koch

«Регуфе — человек, который оказывает Криштиану моральную поддержку. Он не просто друг со своим мнением — Рикарду дает советы, на основе которых Роналду делает выбор. Его важность настолько велика, что Роналду разговаривает с ним чаще, чем с агентом Жорже Мендешем. Когда Криштиану нужно принять важное решение, рядом чаще всего оказывается именно Рикарду», — так Marca в 2018 году характеризовала Регуфе.

Криштиану остался в Катаре после игры с Марокко, а потом улетел на частном самолете

После вылета Португалии с ЧМ Роналду не вернулся вместе с командой в Лиссабон — решил несколько дней побыть в Катаре с семьей.

Примеру Криштиану последовали еще девять игроков португальской сборной: Диогу Далот, Бернарду Силва, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Рафаэл Леау, Жоау Канселу, Руй Патрисиу, Рафаэл Геррейру и Матеуш Нунеш. Криштиану покинул Катар только 12 декабря — вместе с семьей улетел на частном самолете.

Похоже, Роналду не собирается уходить из сборной — хочет сыграть на следующем Евро

Как утверждает Correio da Manhã, Криштиану продолжит выступления за национальную команду и хочет выступить на Евро-2024.

Ситуация зависит от будущего Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии. В данный момент Роналду рассчитывает выступать за сборную Португалии как минимум до лета 2024 года.

Криштиану тренируется на базе «Реала» и хочет вернуться — но в мадридском клубе против

Роналду из Катара направился прямиком в Мадрид. Как передает Relevo, Криштиану сейчас набирает форму на тренировочной базе «Реала». 37-летний португалец отдельно от команды работает над поддержанием формы на одном из полей комплекса — не том, на котором тренируется основной состав.

Goal делится инсайдом: Криштиану заинтересован в возвращении в «Реал» и даже готов ради этого пойти на минимальную для себя зарплату. Но мадридский клуб не готов взять Роналду из-за возраста и подчеркивает, что на его позиции играют Винисиус и Карим Бензема.

Источник: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress

As утверждает, что Роналду разговаривал с Флорентино Пересом — президент «Реала» сказал игроку, что в Вальдебебасе он может тренироваться, сколько ему будет нужно. При этом Перес подчеркнул, что Криштиану может считать базу «Реала» своим домом.

У Роналду напряженные отношения с Мендешем — из-за неопределенности с будущим игрока

Роналду по-прежнему находится в поисках клуба — и процесс явно затягивается. As сообщает, что из-за этого в отношениях Криштиану и его многолетнего агента Мендеша возникла некая напряженность.

С 1 января он может присоединиться к новой команде, но договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и агент ищет альтернативные варианты.

Подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.

Источник: Fabio Ferrari/Lapresse

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский «Аль-Наср». Сообщалось, что доходы игрока в случае перехода составят 200 млн евро в год.

Важную роль в будущем Криштиану может сыграть бывший спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике. Сейчас он занимает пост главы чемпионата Катара и может поспособствовать переходу Роналду в один из клубов страны.

Или португалец все же попытается зацепиться за Европу?

Саша Бастрыгин

Читайте также
Марокко
1:0
Первый тайм: 1:0
Португалия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Главные темы
«Со стороны Аргентины идет накачка». Судьи тащили Месси в финал?
Франция идет защищать титул. Такое удавалось только двум сборным
Франция и Аргентина — идеальные финалисты. Их хочется ненавидеть
Что происходит с Роналду после вылета с ЧМ
Лукашенко возмутился отсутствием сборной Беларуси на ЧМ-2022
Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal
Григорян: Дешам — бездарность. Игроки Франции выполняют непривычные функции, это убожество
Президент Франции Макрон посетит финал чемпионата мира в Катаре
«Реал» отпустил Бензема к сборной Франции перед финалом чемпионатом мира
Дешам рассказал о восстановлении Упамекано и Рабьо перед финалом ЧМ
«Можете выбирать финалиста ЧМ-2026. За ним придет Мбаппе». Французы в экстазе от сборной
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события ½ финала ЧМ-2022
«Нам тоже везло». Дешам — о выходе Франции в финал чемпионата мира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1930
Уругвай
1
Уругвай
Уругвай
2
Аргентина
Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
Кадр дня
Мбаппе не только вышел в финал, но и получил футболку сборной Марокко
Макрон пожелал сборной Франции выиграть чемпионат мира по футболу в третий раз
Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси
Быстров: Француз сносит в штрафной игрока Марокко — ноль реакции у судей. Надоели тянуть за уши грандов
Сборные Хорватии и Марокко сыграют в матче за 3-е место на ЧМ-2022
Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу
Сборная Марокко пропустила первый гол от игрока соперников на ЧМ в Катаре
Евгения Медведева: Огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира
А. Медведев: Сравнивать ЧМ в России и Катаре нерезонно. Наш мундиаль был блестяще организован во всех отношениях
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
«Один из худших арбитров. Просто катастрофа». Модрич — о судье матча Аргентина — Хорватия
Раскрыта причина смерти американского журналиста на матче ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды
Новый судейский скандал в Катаре. Почему ВАР не вмешался в действия Орсато?
Дзюба: Мне кажется, пенальти в ворота Хорватии в игре с Аргентиной назначен ошибочно
Бразильская конфедерация футбола получила иск на $200 тыс. за грубое обращение с котом
В «Зените» назвали утешением выход в финал чемпионата мира экс-игрока команды Паредеса
Модрич: желаю удачи Месси в финале ЧМ-2022. В нем есть величие
Франция — Марокко: прогнозы и ставки
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13Нас ждет повтор матча с ЧМ-2018. Франция вышла в финал
19Месси выдал базу. Аргентина вышла в финал ЧМ
14На ЧМ состоялся матч легенд футбола
19Сборная Франции — в полуфинале! Харри Кейн не забил пенальти
16Подвиг по расписанию. Сборная Марокко выбила Португалию
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
Лионель Месси подтвердил, что финал станет для него последним матчем на чемпионатах мира
Незаменимые есть. Месси — главная проблема Аргентины в финале ЧМ?
Тальяфико — о болельщиках: Кажется, что аргентинцев здесь больше, чем в Аргентине
Эн-Несири или Эйр-Несири? Лучший бомбардир Марокко взлетел, как Криштиану Роналду, и важен, как Жиру
Арабская зима. Сенсационная сборная Марокко в полуфинале ЧМ играет с французами
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Запасной форвард вытащил Аргентину в финал ЧМ: он повторяет судьбу Дзюбы
Легендарный гол Марадоны повторили на ЧМ-2022. Аргентина забила лучший мяч турнира
Месси высказался о выходе сборной Аргентины в финал ЧМ-2022
Далич: Поздравляю Аргентину с выходом в финал. Ни в чем не виню своих ребят
Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь