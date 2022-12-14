Евгения Медведева: Огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира

«Почти не пропускаю матчи “Динамо”. Мне нравится их стадион, атмосфера в команде, антураж на играх. В клубе очень симпатичные люди работают. Приятные в общении. Я полюбила эту команду. Я не эксперт, но я искренне радуюсь их победам, уже многих ребят знаю по именам. Я надеюсь, что у “Динамо” получится занять высокое место в РПЛ и что в следующем сезоне и наших футболистов, и фигуристов, и других спортсменов вернут на международные соревнования.