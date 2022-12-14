Сборная Марокко пропустила первый гол от игрока соперников на ЧМ в Катаре

Сборная Марокко добралась до полуфинала чемпионата мира, сохранив свои ворота «сухими» в матчах с командами Хорватии (0:0) и Бельгии (2:0) на групповом этапе, а также со сборными Испании (0:0, 3:0 по пенальти) и Португалии (1:0) в плей-офф. До гола Эрнандеса марокканцы пропускали лишь однажды в матче с командой Канады (2:1), но тогда мяч в свои ворота срезал игрок африканской команды Наиф Агер.