Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу

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Забитыми мячами отметились Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79). Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел 19-й матч на чемпионатах мира и делит первое место среди голкиперов по этому показателю с немцем Мануэлем Нойером.

В финале сборная Франции 18 декабря сыграет с командой Аргентины, которая во вторник переиграла хорватов (3:0). Встреча начнется в 18:00 мск. Сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии, начало игры — 18:00 мск. Французы вышли в финал чемпионата мира во второй раз подряд, в 2018 году в решающем матче на московском стадионе «Лужники» они переиграли хорватов (4:2).

Футбол Чемпионат мира 2022 Финал, 18.12.2022, 18:00 Аргентина - Франция -

Два раза подряд чемпионами мира становились только итальянцы (1934, 1938) и бразильцы (1958, 1962). Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз. В 1998 году на домашнем турнире французы в решающем матче обыграли бразильцев (3:0), а в 2006 году в Германии проиграли итальянцам (1:1, 3:5 по пенальти).

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее только три команды с этого континента смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства — помимо сборной Марокко, до этой стадии доходили команды Сенегала в 2002 году и Ганы в 2010 году. Сенегальцы в четвертьфинальном матче уступили туркам (0:1 доп. вр.), а команда Ганы проиграла уругвайцам (1:1, 2:4 по пенальти). До этого лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала в 1986 году, тогда на этой стадии марокканцы уступили команде ФРГ (0:1).