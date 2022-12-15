Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:01 (мск), источник: ТАСС

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу

ЭЛЬ-ХАУР /Катар/, 14 декабря. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Забитыми мячами отметились Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79). Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел 19-й матч на чемпионатах мира и делит первое место среди голкиперов по этому показателю с немцем Мануэлем Нойером.

В финале сборная Франции 18 декабря сыграет с командой Аргентины, которая во вторник переиграла хорватов (3:0). Встреча начнется в 18:00 мск. Сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии, начало игры — 18:00 мск. Французы вышли в финал чемпионата мира во второй раз подряд, в 2018 году в решающем матче на московском стадионе «Лужники» они переиграли хорватов (4:2).

Футбол

Чемпионат мира 2022
Финал, 18.12.2022, 18:00

Аргентина-Франция-

Два раза подряд чемпионами мира становились только итальянцы (1934, 1938) и бразильцы (1958, 1962). Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз. В 1998 году на домашнем турнире французы в решающем матче обыграли бразильцев (3:0), а в 2006 году в Германии проиграли итальянцам (1:1, 3:5 по пенальти).

Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее только три команды с этого континента смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства — помимо сборной Марокко, до этой стадии доходили команды Сенегала в 2002 году и Ганы в 2010 году. Сенегальцы в четвертьфинальном матче уступили туркам (0:1 доп. вр.), а команда Ганы проиграла уругвайцам (1:1, 2:4 по пенальти). До этого лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала в 1986 году, тогда на этой стадии марокканцы уступили команде ФРГ (0:1).

Сборная Аргентины дважды становилась победителем чемпионата мира (1978, 1986). Победитель финального матча выйдет на третье место по количеству титулов на мировых первенствах. Рекордсменом по количеству побед является сборная Бразилии (пять раз), четыре раза трофей выигрывали итальянцы. Сборная Уругвая побеждала два раза, команда Англии — один.

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Марокко
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История чемпионатов мира
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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