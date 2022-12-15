Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира по футболу

Забитыми мячами отметились Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79). Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел 19-й матч на чемпионатах мира и делит первое место среди голкиперов по этому показателю с немцем Мануэлем Нойером.
В финале сборная Франции 18 декабря сыграет с командой Аргентины, которая во вторник переиграла хорватов (3:0). Встреча начнется в 18:00 мск. Сборная Марокко 17 декабря в матче за третье место встретится с командой Хорватии, начало игры — 18:00 мск. Французы вышли в финал чемпионата мира во второй раз подряд, в 2018 году в решающем матче на московском стадионе «Лужники» они переиграли хорватов (4:2).
Два раза подряд чемпионами мира становились только итальянцы (1934, 1938) и бразильцы (1958, 1962). Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз. В 1998 году на домашнем турнире французы в решающем матче обыграли бразильцев (3:0), а в 2006 году в Германии проиграли итальянцам (1:1, 3:5 по пенальти).
Сборная Марокко стала первой африканской командой, которая сумела выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее только три команды с этого континента смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства — помимо сборной Марокко, до этой стадии доходили команды Сенегала в 2002 году и Ганы в 2010 году. Сенегальцы в четвертьфинальном матче уступили туркам (0:1 доп. вр.), а команда Ганы проиграла уругвайцам (1:1, 2:4 по пенальти). До этого лучшим результатом сборной Марокко на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала в 1986 году, тогда на этой стадии марокканцы уступили команде ФРГ (0:1).
Сборная Аргентины дважды становилась победителем чемпионата мира (1978, 1986). Победитель финального матча выйдет на третье место по количеству титулов на мировых первенствах. Рекордсменом по количеству побед является сборная Бразилии (пять раз), четыре раза трофей выигрывали итальянцы. Сборная Уругвая побеждала два раза, команда Англии — один.