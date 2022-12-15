Быстров: Француз сносит в штрафной игрока Марокко — ноль реакции у судей. Надоели тянуть за уши грандов
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал спорный эпизод полуфинального матча ЧМ-2022 Франция — Марокко.
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал спорный эпизод полуфинального матча ЧМ-2022 Франция — Марокко.
В первом тайме защитник французов Тео Эрнандес в своей штрафной столкнулся с хавбеком марокканцев Софьяном Буфалем.
«Француз сносит в своей штрафной игрока Марокко — ноль реакции и у судьи, и у VAR. Полный бред. Это чистый фол. Надоели тянуть за уши грандов футбола», — написал Быстров в своем телеграм-канале.