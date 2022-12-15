Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
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Нидерланды
37
2
Сенегал
36
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Эквадор
34
4
Катар
30
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1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
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1
Португалия
36
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Южная Корея
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Уругвай
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4
Гана
33
00:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Африканцам не удалось совершить еще одну сенсацию.

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14
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14
фотографий

В шаге от мечты

Францию в полуфинале ожидали увидеть все, Марокко — никто. Но когда претендентов на титул остается всего четыре, то все статусы фаворита и аутсайдера испаряются. Команда-сюрприз может оказаться в ⅛ финала, при тотальном везении — в восьмерке сильнейших, но в полуфинале — никогда.

Безусловно, сборная Марокко уже обессмертила себя. Эти футболисты первыми среди африканцев попали в топ-4 чемпионата мира, а заодно взвинтили свои трансферные цены. В ближайшем будущем им обеспечены пухлые контракты, в далеком — уважение и почет. Как в такой ситуации себя мотивировать?

Да очень просто: в шаге от величайшего из возможных достижений в футболе глупо думать о будущем. Но у марокканцев возникли серьезные проблемы в настоящем: из-за различных повреждений под вопросом было участие сразу пятерых футболистов основы — Мазрауи, Саисса, Агерда, Амрабата и Зиеша. Вылет любого из них стал бы катастрофой, потому что сборная Марокко сильна именно целостностью и слаженной командной игрой, а не индивидуально.

Новая тактика африканцев

На уколах, но все находившиеся под сомнением игроки были объявлены в стартовом составе. Арабская команда, казалось, всех исцелила, но не до конца. Уже после предматчевой разминки из основы пропал Агерд, а в середине первого тайма был заменен Саисс. Оба центральных защитника, на которых весь турнир держалась феноменальная оборонительная игра марокканцев, не смогли помочь сборной в битве с действующими чемпионами мира.

Для Дидье Дешама же все складывалось идеально. Французы тоже недосчитались пары футболистов основы: Упамекано и Рабьо остались вне заявки из-за проблем со здоровьем. Но у европейцев скамейка выглядит куда солиднее, чем у Марокко, даже с учетом чудовищных кадровых трудностей.

Главный тренер африканцев Валид Реграги прекрасно осознавал это, поэтому решил выбрать специальную тактику под «трехцветных»: Марокко впервые на этом чемпионате отказалось от привычной схемы 4−1−4−1 и переключилось на тройку центральных защитников. Травма Агерда на разминке не повлияла на стартовый план, а вот дальнейшие события все перевернули.

Футболисты сборной Марокко после поражения Франции в полуфинале ЧМ-2022 | Источник: AFP 2022

Ранний гол Тео

Марокко и Францию роднит нелюбовь к высокому прессингу и не очень активный старт, поэтому первый гол в этой встрече ожидался поздно. Однако прогнозы не оправдались: уже на 5-й минуте хаос в штрафной сборной Марокко привел к голу Тео Эрнандеса. Защитник «Милана» стал первым футболистом чужой команды, забившим в ворота Буну — до этого вратарь марокканцев пропускал только автогол.

Для арабской сборной подобный сценарий был худшим. Она ни разу на этом чемпионате мира не отставала в счете, а тут надо было отыгрываться в матче с командой, которая умеет и обожает контратаковать. К тому же в середине первого тайма африканцы потерял еще и лидера обороны Саисса.

Реграги решил выбросить в урну стартовый план — вместо Саисса вышел атакующий полузащитник Амалла, а Марокко трансформировало расстановку из 5−4−1 в 4−3−3. Кроме того, красно-зеленым пришлось играть первым номером. Поразительная статистика: к 30-й минуте африканцы уже сделали столько же передач, сколько за весь матч с Португалией. А владение мячом арабской команды достигало 60%, хотя до этого ее максимальным показателем в Катаре был 41% (в игре с Канадой).

Несостоявшийся шедевр

Для Франции все складывалось идеально. Она забила быстрый мяч, а соперник потерял сразу двух основных защитников и вынужден был играть по самому неудобному и непривычному для себя сценарию. Команде Дешама требовался лишь один гол для закрепления преимущества, но Жиру и Мбаппе упустили свои убойные моменты, а к концу первого тайма позволили африканцам возродиться.

Марокко отыскало необходимый инструмент — стандарты. Перед перерывом Зиеш исполнил несколько очень опасных штрафных и угловых, один из которых едва не увенчался голом-шедевром: защитник Эль-Ямик пробил через себя, но попал в штангу.

Коло Муани (сборная Франции) забивает гол в ворота команды Марокко на ЧМ-2022 | Источник: AFP 2022

Гол Муани

Марокканцы понимали, что отсиживаться дальше нельзя, поэтому сразу из раздевалки направились в атаку и создали пару хороших моментов, которые могли бы завершиться голами при более качественном подборе исполнителей. Но многочисленным арабским болельщикам на трибунах оставалось лишь вздыхать — их кумиры никак не могли забить.

Французов все еще устраивал ход событий. Да, действующие чемпионы мира очень хотели забить, однако время и так работало на них даже при счете 1:0. Не устраивала их разве что работа мексиканского судьи Сесара Рамоса, который задал высокую планку борьбы и пропускал многие очевидные фолы. Это играло на руку марокканцам, ведь чаще всего неаккуратно действовали именно они, а Мбаппе получал от соперников по ногам.

Последний шанс сравнять счет упустил вышедший на замену Амдалла, а уже после этого Франция, устав давать шансы оппонентам, забила сама. С голом команда Дешама затянула, но точный удар Муани после яркого слалома Мбаппе все равно оказался кстати — он лишил европейцев нервной концовки.

Марокканцы даже в добавленное время продолжали рваться вперед, надеясь отыграть хоть один мяч. В стремлении и характере им не откажешь, за это они заслужили только аплодисменты. Но Марокко отправляется бороться лишь за третье место, а Францию ждет суперфинал с Аргентиной.

Гоша Чернов

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Марокко
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