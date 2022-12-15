«Нам тоже везло». Дешам — о выходе Франции в финал чемпионата мира

«Это был очень важный матч, это был не финал, но всё же полуфинал. Есть эмоции, есть гордость. И снова был сделан важный шаг. Остался ещё один. Мы вместе уже месяц, это никогда не бывает легко, нам тоже везло, но мои игроки были вознаграждены. Постараемся завоевать титул в воскресенье», — приводит слова Дешама журналист Джанлука Ди Марцио.