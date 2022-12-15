Макрон пожелал сборной Франции выиграть чемпионат мира по футболу в третий раз

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В среду сборная Франции со счетом 2:0 обыграла команду Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира, который прошел на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Забитыми мячами отметились Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло-Муани (79).

«Где два, там и три. [Тренер сборной] Дидье Дешам здесь, со своими ребятами и талантом, поэтому мы выиграем, мы заберем кубок», — сказал Макрон.

Он заявил, что полуфинальный матч «подарил много эмоций». «Иногда было тяжело, но мы увидели прекрасную команду, за что я хочу поблагодарить тренера Дидье Дешама. Эта команда представляет собой смесь разных поколений — вот что прекрасно, она заставляет меня гордиться», — сказал президент Франции.

Вместе с тем Макрон выразил уважение марокканцам, похвалив их за хорошую игру. «Я хочу сказать, что Марокко — великая команда, она проделала экстраординарный путь на этом чемпионате, дойдя до полуфинала. Я бы хотел заявить им о нашей дружбе и призываю всех наслаждаться моментом. С этого вечера мы готовимся к финалу, и мы его выиграем, я буду здесь в воскресенье», — сказал он.

Французы вышли в финал чемпионата мира во второй раз подряд, в 2018 году в решающем матче на московском стадионе «Лужники» они переиграли хорватов (4:2). Сборная Франции вышла в финал чемпионата мира в четвертый раз. В 1998 году на домашнем турнире французы в решающем матче обыграли бразильцев (3:0), а в 2006 году в Германии проиграли итальянцам (1:1, 3:5 по пенальти).