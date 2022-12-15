Дешам рассказал о восстановлении Упамекано и Рабьо перед финалом ЧМ

По словам Дешама, оба игрока уже чувствуют себя лучше. За четыре дня до финального матча со сборной Аргентины футболисты должны полностью выздороветь и вернуться в общую группу. Отмечается, что инфекцию подхватил еще один футболист французской сборной — Кингсли Коман.

«Тренер должен делать выбор игроков, основываясь на соответствующей информации. Мы всегда беседуем с футболистами, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Упамекано болел с субботнего матча ¼ финала. Во вторник он мог приступить к тренировкам, но сегодня он не мог дать нужную интенсивность, а Ибраима Конате прекрасно справился. Рабьо, к сожалению, заболел той же болезнью во вторник. Сегодня днем ему стало получше, но этого все равно недостаточно. Он остался в отеле. Что касается финала, то Упамекано будет доступен и Рабьо тоже, если все будет хорошо. Впрочем, теперь у нас заболел Коман. С теми же симптомами», — приводит слова Дешама RMC.