Франция и Аргентина — идеальные финалисты чемпионата мира. Их хочется ненавидеть

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Франция и Аргентина — идеальные финалисты чемпионата мира. Их хочется ненавидеть

Колонка Григория Телингатера — о смысле футбола.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Раньше было принято болеть за красивый футбол. Даже устойчивое выражение появилось. Ты за кого? Я за красивый футбол. Теперь же за игрой следят, чтобы ненавидеть. Ой, простите, сейчас правильно говорить — хейтить.

Фоторепортаж
Самые яркие болельщики на ЧМ-2022

Сначала ненавидели Катар. И это была доминирующая эмоция за неделю до старта турнира. Потом начались матчи, и пришло время судей, игроков, команд и болельщиков. Ко всем могут быть вопросы — и по делу. Речь не о том, что кого-то винят без оснований. Просто базовый тон не сильно меняется.

Как Мбаппе накручивает соперников и на фланге, и в штрафной? Фигня, неинтересно. Сюжет, где сборная Франции лишается сразу семерых футболистов (Нкунку, Кимпембе, Лукаса Эрнандеса, Бензема, Меньяна, Канте и Погба), но всё равно добирается до финала? Нет, тоже не впечатляет.

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Важнее, что судьи по каким-то удивительным причинам украли пенальти у Марокко при счёте 1:0 в пользу французов. Действительно принципиальный момент. А ещё лично знаю людей, которые убеждены, что Франция играла хуже в этом матче и не заслуживала финала. Речь не о том, что Марокко — в порядке, а только о том, что Франция — плохая. Да и в ¼ финала была хуже. По крайней мере, по версии английских СМИ.

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Это как в гонках. Есть теория, что люди смотрят этот вид спорта ради контакта. То есть ради столкновения машин. Весьма похоже на правду, потому что существуют гонки, где тачки монотонно гоняют по кругу. Зачем ещё такое смотреть, если не ради бум-бабах? И желательно, чтобы взрывалось, как в «Трансформерах».

Кстати, вы обрадовались, когда в полуфинале с Марокко началась небольшая потасовка? Вы в такой момент зовёте к телевизору близких со словами: «Смотри-смотри, чего происходит»? Понимаю, я тоже зову.

Судьи сделали из Аргентины и Франции идеальных финалистов. Про любую из этих команд можно сказать, что ей помогли арбитры. В ворота французов не дали явный пенальти в полуфинале. В пользу аргентинцев поставили несколько удивительных 11-метровых — один в матче с Саудовской Аравией, другой — с Польшей. Да и Паредеса в игре с Нидерландами почему-то не удалили, а вопрос, фолил ли Ливакович в полуфинале, до сих пор актуален. Есть основания недолюбливать команды и возмущаться отсутствием справедливости.

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Хотя если бы вышла сборная Марокко, то хейтили бы и её. За оборонительный футбол! За погромы фанатов! За игроков, которые родились и сформировались далеко не в Марокко! Всегда найдётся к чему придраться, а иногда и искать особо не надо.

На самом же деле, Аргентина против Франции — крутой финал. И не только для того, чтобы ненавидеть. Те, кто любит футбол, тоже найдут, чем насладиться.

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1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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