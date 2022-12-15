«Можете выбирать финалиста ЧМ-2026. За ним придет Мбаппе». Французы в экстазе от сборной

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Можете выбирать финалиста ЧМ-2026. За ним придет Мбаппе». Французы в экстазе от сборной

А еще в СМИ восторгаются Дешамом.

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13
фотографий

Франция победила Марокко и вышла в финал чемпионата мира. Во второй раз подряд. Четыре года назад в Москве в сверхзрелищном матче удалось победить Хорватию и увезти титул в Париж спустя 20 лет. Получится ли сделать это вновь и войти в историю? Французская пресса убеждена, что да.

Портал Footmercato

— Сборная Франции провела полуфинал против Марокко в среду вечером. А Дидье Дешам должен был искать варианты без больных Рабьо и Юпамекано. Но тренер нашёл выход. Как всегда успешный.

Марокканцы были очень сильны против Португалии. Однако не вышли на первый тайм с Францией — иначе сложно объяснить гол Эрнандеса. Но в остальном в первом тайме игра проходила относительно спокойно, в отличие от второго. После перерыва Марокко попыталось закрыть французов в штрафной. Включиться пришлось даже Конате, который позволил «трёхцветным» не пропустить. Однако в этих эпизодах и проявляется класс: солдаты Дешама отступили, отбили волны атак и сами ответили голом. После удара Мбаппе мяч случайно оказался у Коло Муани. Это добило отважных марокканцев.

Но лучший игрок матча — Антуан Гризманн. Его действие спровоцировало быстрый гол. Он немного пропал в конце первого тайма, но потом вернулся. И провёл неплохой второй.

Во время загрузки произошла ошибка.

Портал Le Parisen

Здесь более эмоционально реагируют на происходящее. Есть аналогии и с Рождеством, и с мушкетёрами.

— Франция накаляет атмосферу в Катаре. Они подогревают всё вокруг и попытаются устроить раннее Рождество уже в воскресенье. У них есть пуховики эмоций, которые можно раздать, пледы радости, которые можно положить дома, и одеяла — для всего остального.

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Через четыре года после второй победы на чемпионатах мира они возвращаются в финал против Аргентины, чтобы взять ещё один титул. Знаете, вы можете определить финалиста уже и на 2026 год. Франция придёт и пообщается с ним с Килианом Мбаппе во главе.

Через 60 лет после Бразилии сборная Франции столкнётся с возможностью исторического дубля. Тогда был чемпионат мира с 16 командами, а теперь их в два раза больше. Но уже точно можно сказать, что подвиг «трёхцветных» нужно оценивать выше, чем бразильский. Уго Льорис, Рафаэль Варан, Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Килиан Мбаппе — это священные монстры, играющие сверхурочно. Шоу идёт хорошо, билеты распроданы, все хотят его посмотреть. Эти пять мушкетёров распределяют счастье, устанавливают мост между 2018 и 2022 годами.

Их окружает знаток всего — Дидье Дешам. У него в это воскресенье третий финал Кубка мира с 1998 года и второй — в качестве тренера. Он человек-триумф, который всё превращает в магию.

Источник: Reuters

Главное французское футбольное СМИ — L`Equipe

— Французская команда взяла второй трофей чемпионов мира под дождём в Москве, а теперь у неё будет возможность стать легендарной. «Трёхцветные» Дидье Дешама отправятся завоёвывать третью звезду, защищая свой титул в финале мечты против аргентинца Лионеля Месси. Впечатляющее мастерство, умение терпеть, не сгибаясь — эта сборная смогла положить конец безумной эпопее Марокко в эту среду. Те оставались непреклонными против нападающих Бельгии, Хорватии, Испании и Португалии, но с Францией ничего сделать не смогли и продержались только пять минут. Это был очень быстрый гол, а потом могли забивать Жиру и Мбаппе.

Однако Марокко, владея мячом, продемонстрировало, почему они попали в четвёрку лучших, и имело несколько шансов сравнять счёт. Были спорные судейские решения, но во втором тайме французы закрыли вопрос с победителем. Коло Муани забил второй с удара-передачи Мбаппе, который полностью заслужил галактическую встречу с Лионелем Месси.

Франция
2:0
Первый тайм: 1:0
Марокко
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1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
2002
Япония, Южная Корея
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Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
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