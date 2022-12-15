«Реал» отпустил Бензема к сборной Франции перед финалом чемпионатом мира

По информации издания, 34-летний форвард проводит тренировки в «Реале» в обычном режиме. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос об участии нападающего в решающем матче турнира в Катаре.
Перед стартом чемпионата мира Бензема покинул расположение сборной Франции из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра, которое было получено на тренировке. Согласно регламенту, Бензема может получить медаль мирового первенства, так как его не исключили из итоговой заявки национальной команды.
Финальный матч чемпионата мира пройдет в воскресенье на стадионе «Лусаил Айконик» и начнется в 18:00 мск.