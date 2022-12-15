«Реал» отпустил Бензема к сборной Франции перед финалом чемпионатом мира

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По информации издания, 34-летний форвард проводит тренировки в «Реале» в обычном режиме. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отказался отвечать на вопрос об участии нападающего в решающем матче турнира в Катаре.

Перед стартом чемпионата мира Бензема покинул расположение сборной Франции из-за повреждения четырехглавой мышцы бедра, которое было получено на тренировке. Согласно регламенту, Бензема может получить медаль мирового первенства, так как его не исключили из итоговой заявки национальной команды.