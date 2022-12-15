«Со стороны Аргентины идёт накачка». Судьи реально вытащили Месси в финал чемпионата мира?

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Аргентина — точно не самая любимая команда чемпионата мира. Иначе сложно понять, почему так много людей искренне убеждены — Месси и остальных в финал вытаскивают арбитры. На судей жаловались чуть ли не после каждого матча команды. Даже когда они проигрывали. Хоть и было это всего один раз.

Вспоминаем все спорные моменты в матчах Аргентины. И делаем вывод: похоже, теория, что Кубок мира Месси вручат судьи, ошибочна.

Аргентина — Саудовская Аравия. Был ли пенальти на Паредесе?

Вы же помните, как Аргентина начала ЧМ? Весь первый тайм возила Саудовскую Аравию, забила четыре гола, но три из них справедливо отменили после указаний от видеоассистентов. Но один засчитали — с пенальти. На седьмой минуте после подачи со штрафного Леандро Паредеса задержали руками. Он рухнул на газон, игра продолжилась. Однако потом решение судьи скорректировали благодаря указаниям от VAR.

Источник: Кадр из трансляции

Месси подошёл к мячу и забил первый гол на ЧМ-2022. Потом Саудовская Аравия забила дважды, но тот эпизод ешё вспоминали. Вот как его прокомментировал эксперт «Чемпионата» Игорь Федотов.

Игрок Аргентины двигался к мячу, а соперник задержал его руками. Это чётко видно. Если бы они оба держали друг друга — стоило бы продолжить игру, а здесь чётко видно, что Паредес соперника не держал. Судьи на этом ЧМ будут назначать такие пенальти. Сам судья не назначил 11-метровый, потому что, скорее всего, видел эпизод размыто: слишком много игроков боролись в штрафной. Но VAR ошибку исправил. Игорь Федотов футбольный арбитр

При этом читатели «Чемпионата» в опросе, где им предложили оценить решение судьи, разошлись во мнениях: 54% проголосовали, что 11-метровый был. 46% — что это ошибка судей.

Аргентина — Польша. Снова пенальти и снова споры

К 36-й минуте Аргентина уже создала несколько опасных моментов, но счёт был 0:0. А потом Альварес выскочил на ворота Щенсного и здорово пробил. Мяч отлетел в сторону, но нападающий сориентировался и вновь закинул его в штрафную. Высокая подача, прыжок Месси — и падение. Мяч коснулся руки Щенсного, а после рука коснулась головы Лионеля. Арбитр, как и первом случае, взял паузу, потом посмотрел повтор и поставил на «точку». Поляки возмущались, но решение было не изменить.

Месси не реализовал пенальти. Но это не сломало Аргентину, они всё равно выиграли, полностью превзойдя соперника по всем ключевым статистическим показателям. Интересно, что, по данным Daily Mail, ФИФА признала решение главного арбитра в том эпизоде верным.

Пенальти в ворота Польши назначен верно. Из критериев — Месси играл в мяч, вратарь не успел сыграть в мяч и попал по голове, это фол по неосторожности. Не грубая игра, но нарушение, так как попал рукой по лицу. Это просто в России такие пенальти не видят. Самое главное — мяч в игре. Это то же самое, если бы вратарь ударил по лицу нападающего, когда мяч в игре где-то ещё. Это проблема вратаря — важно, что первым в мяч сыграл Месси, а потом было попадание по лицу ладонью. VAR позвал посмотреть момент, так как Маккели, видимо, сказал, что не видел, кто сыграл в мяч. Момент простой, просто здесь это невозможно зажевать, а не как у нас. Игорь Федотов футбольный арбитр

Аргентина — Нидерланды. Слишком много жёлтых карточек

В ⅛ финала Аргентина проскочила Австралию, но там обошлось без спорных эпизодов. Следующие — уже в четвертьфинале, когда южноамериканцы прошли по пенальти сборную Нидерландов. Но там претензии были с обеих сторон. В том числе по конкретным моментам.



Очевидно, что Антонио Матеу Лаос утратил контроль над игрой. На 89-й минуте в том числе из-за этого началась массовая драка. Но, вероятно, судья в том эпизоде должен был удалять и Леандро Паредеса. Сначала аргентинский полузащитник сфолил на Натане Аке — первое предупреждение, а потом выбил мяч в сторону скамейки соперника — второе. Однако рефери ограничился одной карточкой. А после долго останавливал драку.

В ярости после матча был даже Месси, несмотря на победу команды: «Гнева много, думаю, всё не должно было заканчиваться так. Я не хочу говорить о судье. Не получается быть честным, тебя потом наказывают за это. Нам было страшно во время игры, потому что мы знали, кто это такой. ФИФА должна пересмотреть ситуацию. Нельзя ставить судью, который не соответствует уровню».

А вот что говорил Френки де Йонг: «Как только основное игровое время закончилось, они пошли к нему. С этого момента он свистел только в пользу Аргентины. Это было просто возмутительно. Он хороший парень, хороший судья. Я думаю, он потерял нить игры в овертайме. Вполне может быть, что на это повлияло величие Лионеля Месси. Это не вина арбитра, но это повлияло на игру».

Не надо показывать жёлтую карточку на Месси и взрывать обстановку. Игрок Аргентины ударил мячом в скамейку Нидерландов, это минимум жёлтая. А дальше понеслось: он ещё мало жёлтых показал. Чемпионат экспериментов. Месси что, святой? Арбитру пихают игроки Нидерландов, а он глотает. Судьи сами создают такие ситуации. Игорь Федотов футбольный арбитр

Аргентина — Хорватия. Снова спорный пенальти

«Два момента были мне абсолютно непонятны — сначала решение судьи не назначать угловой, а потом — пенальти в наши ворота. Я никогда не говорил о работе арбитров, но это ключевые ошибки, которые стоили нам многого», — так прокомментировал итог матча с Аргентиной хорватский полузащитник Матео Ковачич.

Мнения по пенальти на 33-й минуте матча действительно разошлись. Сбивал ли Ливакович Альвареса? Или он не мог убрать ногу, а сбивать его не хотел? После реализованного Месси пенальти аргентинцы забили второй, поэтому момент и правда можно считать ключевым.

Мне непонятны споры из-за пенальти в ворота сборной Хорватии. Ливакович выставил шлагбаум и сбил аргентинца. Кто-то, может быть, посчитал, что это соперник врéзался во вратаря, но там было маленькое расстояние, а голкипер заранее выставил ногу. В итоге аргентинец, естественно, пытался оббежать вратаря, мимо которого уже прокинул мяч — но не смог из-за нарушения правил со стороны Ливаковича. Жёлтая здесь показана за лишение явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч. Судьям было проще поставить пенальти — здесь не надо ничего выдумывать, кто там раньше или позже поставил ногу. Всё просто. Игорь Федотов футбольный арбитр

Так Аргентину тащат или нет?

И снова слово Игорю Федотову:

— Давайте смотреть на картинку в общем. В матчах группы, ⅛ финала с Австралией и в полуфинале с Хорватией ощущения, что Аргентину тащат дальше, не было. Хотя если бы хотели — легко прибили бы и Саудовскую Аравию, и Австралию, которая в конце матча могла сравнять счёт.

Четвертьфинал с Нидерландами и работа Лаоса — отдельная история. Там Лаос относится к аргентинцам снисходительно, а к Нидерландам — жёстко. Но серия пенальти, до которой всё дошло, это тоже ещё не победа. Да и штрафной для нидерландцев на 90+9-й минуте многие называют спорным. Важнее, что со стороны Аргентины идёт накачка: то, что их игроки начали ругать судейство после победы — это что-то странное и очень редкое. Победившие по судьям не проходятся, даже если какие-то вопросы у них остались.

Но глобально у меня нет ощущения, что Аргентину тащат к финалу. Да, были спорные моменты, но не забывайте — это чемпионат экспериментов.