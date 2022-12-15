Месси о рекордах: «Все это хорошо, но важен лишь успех команды, он прекраснее всего. Остался один шаг»

Гол в ворота Хорватии (3:0) с пенальти в полуфинале ЧМ-2022 стал для Месси 11-м на чемпионатах мира. Нападающий побил рекорд по голам на чемпионатах мира среди аргентинцев — у Габриэля Батистуты 10 мячей.

«Все это хорошо, но важен лишь командный успех, который стал бы самой прекрасной вещью из всех. Нам остался всего один шаг. Мы упорно боролись, а теперь отдадим все силы, чтобы на этот раз у нас все получилось», — сказал капитан сборной Аргентины.