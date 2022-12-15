В финале ЧМ-2022 наибольшее представительство будет иметь Ла Лига, из клубов — «Атлетико»
18 декабря состоится финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.
18 декабря состоится финальный матч чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.
Как сообщает в твиттере журналист Джейми Истон Гомбо, наибольшее представительство в финале ЧМ-2022 будет иметь Ла Лига.
Почти треть от всех игроков сборных Аргентины и Франции выступают в высшем дивизионе чемпионата Испании — 15 человек. Следом расположились АПЛ (9 представителей), Лига 1 (8), Бундеслига (7) и Серия (1).
Если говорить о клубах, то наибольшее представительство в финале у «Атлетико» — 4 игрока (Антуан Гризманн, Родриго Де Поль, Науэль Молина и Анхель Корреа). По 3 футболиста делегировали «Севилья», «Бавария» и «Ювентус».