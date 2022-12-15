В финале ЧМ-2022 наибольшее представительство будет иметь Ла Лига, из клубов — «Атлетико»

Как сообщает в твиттере журналист Джейми Истон Гомбо, наибольшее представительство в финале ЧМ-2022 будет иметь Ла Лига.

Почти треть от всех игроков сборных Аргентины и Франции выступают в высшем дивизионе чемпионата Испании — 15 человек. Следом расположились АПЛ (9 представителей), Лига 1 (8), Бундеслига (7) и Серия (1).