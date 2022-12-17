Хорватия — Марокко: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Хорватия не может не вызывать глубочайшего уважения невероятной стабильностью на последних чемпионатах мира. Второй подряд финал Франции многими предсказывался, все-таки в распоряжении Дидье Дешама великолепные футболисты, и даже в отсутствие нескольких лидеров французы всегда могут выбирать из нескольких кандидатов на замену. Но два кряду попадания скромной Хорватии в четверку лучших сборных чемпионатов мира — это просто подвиг. Недаром маленькая балканская страна обожает главного тренера своей сборной Златко Далича. Да, в матче против Месси и компании у хорватов не получилось почти ничего, еще и удача отвернулась от «шашечных», но у Луки Модрича и его товарищей есть шанс во второй раз подряд уехать с главного футбольного турнира с медалями.

Не меньших восторгов заслуживает выступление сборной Марокко. В отличие от Далича Валид Реграги возглавил команду совсем недавно, почти перед самым турниром и добился с ней невероятных успехов. Даже поражение от Франции стало еще одним доказательством неслучайности лучшего в истории выступления сборной из Африки. Неловкий быстрый пропущенный гол разрушил вдребезги все планы марокканцев на матч, и мало кто в тот момент предполагал, насколько серьезно сборная Марокко навалится на ворота Уго Льориса впоследствии. Франция выдержала мощнейшее давление, честь ей и хвала, но исход неожиданно равной игры определило лишь индивидуальное мастерство Мбаппе, Гризманна и их партнеров по команде.

На что ставить

Хорватия — Марокко Сделать ставку

В штабе обеих сборных перед матчем заявили о высочайшей мотивации и отмели все подозрения в том, что игра почти товарищеская. Другое дело, что и хорваты, и особенно марокканцы доезжают к финишу невероятно насыщенного и изматывающего турнира «на ободах»: целая группа игроков травмирована, а свежести нет вообще ни у кого. Говорить о том, что Хорватия на бумаге сильнее Марокко, к седьмой игре уже смешно: то же самое говорили о бельгийцах, испанцах, португальцах, только все они уже разъехались по домам. Коэффициент на то, что хорваты получат бронзу, чуть ниже, на сайте и в приложении БК Olimpbet это 1.77 против 2.18 на Марокко, но это несущественная разница.

За хорватов лишний день отдыха, сейчас это очень важный фактор, за марокканцев качество игры. Они уже доказали, что великолепно обороняются числом и умением, здорово переходят в контратаки, а если надо, могут угрожать воротам соперника и в позиционном нападении, как это было против Франции. От Хорватии блеска мы так и не увидели, вот только медали вручают не за красивую игру, а за результат.

Многие советуют в этой игре взять голы, либо «обе забьют — да», либо «тотал больше», забывая о том, что конек обеих команд на этом турнире — оборона. Сыграть в несвойственной себе манере после месяца выступлений нон-стоп будет сложно. Так же сложно сказать, доберутся ли соперники до дополнительного времени и серии пенальти. Стоит посмотреть просто на игру, по игре Марокко лучше, вдохновеннее, на этом матче у представителей арабской страны будет подавляющий перевес по поддержке трибун, и это поможет самой симпатичной команде ЧМ-2022 добиться успеха. Напомним, на итоговую бронзу «атласских львов» можно поставить с приятным коэффициентом 2.18.

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Игорь Борунов