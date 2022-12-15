Объявлена символическая сборная ½ финала ЧМ-2022 по версии WhoScored
Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную ½ финала чемпионата мира — 2022.
Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную ½ финала чемпионата мира — 2022.
В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшим футболистом этой стадии турнира стал нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, получивший оценку 8,5. Форвард оформил дубль в полуфинальном матче с Хорватией (3:0). Вторую по величине оценку (8,4) получил другой аргентинский нападающий — Лионель Месси. На его счету гол и ассист в игре с хорватами.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: