Лукашенко возмутился отсутствием сборной Беларуси на ЧМ-2022

«Идёт чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших. Более того, я сравниваю игру наших футболистов с тем футболом, который сегодня показывают там спортсмены. И притом они показывают эти результаты в зимний период времени. И как бывший футболист, который занимался много футболом, — мне просто страшно становится.



Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. Какие медали “Динамо” Минск взяло в этом году? Никакие, деревянные. Так деревянные я вам нарисую без денег. А вы отвечаете за эту команду. Я вам поручил — займитесь, и я вам дал деньги», — приводит слова Лукашенко БелТА.