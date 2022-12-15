Дафф: Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать Месси бутсы

«Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23, 24, может быть, 25 лет. Мбаппе не годится даже для того, чтобы зашнуровывать ему бутсы. Мбаппе до сих пор и близко к нему не подобрался. Вот насколько хорош был Месси. Вот что я хочу сказать. Когда была лучшая версия Месси? Когда ему было 23, 24. Месси — лучший игрок всех времен», — приводит слова Даффа RTE.