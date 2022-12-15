Экс-наставник «Спартака» Руй Витория может возглавить сборную Португалии

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Согласно сведениям источника, Витория пополнил тренерский шорт-лист Португальской федерации футбола. Сейчас Руй возглавляет сборную Египта, до этого он работал в московском «Спартаке», лиссабонской «Бенфике» и ряде других клубов.

В качестве тренера Витория вместе с лиссабонской «Бенфикой» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Суперкубка Португалии, по разу выигрывал Кубок Португалии и Кубок португальской лиги. Тренируя «Ан-Наср», Руй становился чемпионом Саудовской Аравии и обладателем Суперкубка Саудовской Аравии.