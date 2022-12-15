Далич поделился мнением о матче за третье место на ЧМ-2022

Во вторник хорваты проиграли в полуфинале первенства мира команде Аргентины (0:3).

«Субботний матч для нас не маленький, а большой финал, это борьба за третье место, за медаль. Мы должны готовиться, это большое событие, если мы возьмем бронзу, это будет здорово», — сказал Далич, которого цитирует сайт Хорватского футбольного союза (HNS).

В матче за третье место финалисты чемпионата мира 2018 года сыграют 17 декабря с впервые дошедшей до полуфинала командой Марокко.

«Марокко — самый большой сюрприз чемпионата мира, команда, которая собралась вместе летом, вернула трех или четырех лучших игроков, набрала импульс, сплоченность, единство и компактность и при поддержке болельщиков блестяще продвигается вперед», — отметил Далич.