Кто лучше всех себя «продал» на ЧМ-2022. 7 новых звёзд, которые теперь должны сменить клуб

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенМарокко1Португалия0
1/4 финала
тв
10.12ЗавершенАнглия1Франция2
1/2 финала
тв
13.12ЗавершенАргентина3Хорватия0
1/2 финала
тв
14.12ЗавершенФранция2Марокко0
Матч за 3-е место
тв
17.12Не началсяХорватияМарокко
Финал
тв
18.12Не началсяАргентинаФранция
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто лучше всех себя «продал» на ЧМ-2022. 7 новых звёзд, которые теперь должны сменить клуб

За ними уже охотятся топ-клубы.

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Чемпионат мира близится к «финалу мечты» Аргентина — Франция. Но, помимо признанных звёзд, на турнире блеснули игроки, которые раньше оставались в тени. Многие из них ярко презентовали себя в Катаре и заинтересовали топ-клубы Европы. Рассказываем о главных открытиях ЧМ-2022.

Доминик Ливакович, вратарь, Хорватия, € 8,5 млн

Источник: РИА "Новости"

27-летний голкипер сыграл шесть матчей на чемпионате мира и пропустил столько же голов. Ливакович выиграл для Хорватии две серии пенальти, отразив в сумме четыре удара от японцев и бразильцев. На ЧМ Доминик представляет загребское «Динамо». С 2015 года вратарь провёл 262 матча (112 — «на ноль») за клуб и пропустил 213 голов. Его контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года, но уже этой зимой Ливаковича попытается перехватить «Бавария».

Мюнхенцы видят в хорвате замену травмированному Мануэлю Нойеру. Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, «Бавария» начала переговоры с окружением Ливаковича. Пока диалог находится на ранней стадии, и преждевременно говорить о полноценном предложении.

Коди Гакпо, полузащитник, Нидерланды, € 45 млн

Источник: Reuters

23-летний вингер сыграл пять матчей на чемпионате мира, забил по голу Сенегалу, Эквадору и Катару и привлёк внимание сразу нескольких клубов. По информации ESPN, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен заменить Криштиану Роналду его соотечественником Рафаэлом Леау или Коди Гакпо. Также за игрой голландца на чемпионате мира пристально следила «Барселона», а, по словам экс-форварда сборной Нидерландов Рене ван-де Керкхофа, «Реал» хочет подписать Коди на место Карима Бензема.

Сам Гакпо не удивлён такому вниманию топ-клубов. Директор ПСВ Марсель Брандс заявил, что вингер может быть продан в европейскую команду в январе, но только за рекордную для «Эйндховена» сумму. "Нужно быть реалистами. Стоимость Гакпо такова, что в Европе есть лишь 10−12 клубов, которые могут заплатить эту сумму.

Цифры не обсуждались, но, если появится клуб, в который Коди хотел бы перейти, он уйдёт. Эти договорённости были достигнуты до того, как я начал работать в клубе. В любом случае это должен быть рекордный трансфер для нас. Судя по сообщениям СМИ, кажется, что все клубы выстроились в очередь, но реальность такова, что мы не знаем о каком-либо интересе. Всё тихо. Я говорил с Коди, он уезжает в отпуск на 10 дней. Если что-то происходит, возможно, об этом известно игроку или его агенту, но не нам", — приводит слова Брандса Goal.

Гакпо связывает с ПСВ контракт до лета 2026 года. Коди — воспитанник клуба, с 2018 года он сыграл 159 матчей, забил 55 голов и сделал 50 результативных передач за ПСВ.

Мохаммед Кудус, полузащитник, Гана, € 15 млн

Источник: AFP 2022

22-летний атакующий полузащитник сыграл все матчи на чемпионате мира и отметился дублем в игре с Южной Кореей. Кудус представляет «Аякс», где чаще выходит на замену, чем с первых минут. С лета 2020 года он провёл 63 матча за клуб и отметился 15 голами и шестью ассистами. Классно проявив себя на чемпионате мира в Катаре и став самым молодым африканцем, оформившим дубль в матче турнира после Ахмеда Мусы, Мохаммед заинтересовал «Ливерпуль» и «Эвертон». По информации De Telegraaf, английские клубы планируют начать переговоры о возможном трансфере после завершения турнира.

Дензел Думфрис, защитник, Нидерланды, € 28 млн

Источник: Reuters

Думфрис провёл максимум возможного игрового времени на чемпионате мира и отметился голом и двумя результативными передачами в матче с США, а с Аргентиной удалился после серии пенальти. 26-летний игрок стал вторым защитником с 1966 года, сделавшим три и более голевых действий в матче ЧМ. Думфрисом интересуются сразу три топ-клуба — «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал». По информации Calciomercato.com, «Интер» может расстаться со своим защитником в зимнее трансферное окно, если за него предложат € 50 млн.

Что касается «Арсенала», то, как сообщает Calciomercatoweb, лондонцы рассматривают возможность включения в сделку по трансферу защитника Такэхиро Томиясу. Агент Думфриса Рафаэла Пимента ответила на вопрос о возможном переезде своего клиента в английскую Премьер-лигу: «Надеюсь, его трансферная стоимость не возрастёт, иначе его будет сложно продать». Защитник сыграл 65 матчей за «Интер», в которых набрал 7+10 по системе «гол+пас».

Софьян Амрабат, полузащитник, Марокко, € 10 млн

Источник: AFP 2022

26-летний опорник сыграл все матчи на чемпионате мира. Амрабат — настоящий боец, выгрызающий мячи на каждом участке поля. По информации 90min, «Тоттенхэм» включился в борьбу за хавбека. «Шпоры» планировали подписать Амрабата ещё в январе 2022 года, но в итоге заключили сделку с «Ювентусом» о переходе Родриго Бентанкура. Руководство клуба планирует приобрести игрока уже зимой 2023 года, однако в погоне за футболистом лондонцам предстоит выдержать конкуренцию с «Ливерпулем», который остро нуждается в усилении центра поля. Несмотря на повышенный интерес к Амрабату, «Фиорентина» рассчитывает сохранить Софьяна…

А вот что по поводу интереса других команд ответил агент полузащитника Альберто Мария Фонтана. «У игрока по-прежнему долгосрочный контракт с “Фиорентиной”, в котором есть опция продления. Я не отрицаю, что звонки из других клубов поступают, но мы в очень хороших отношениях с руководством “Фиорентины”, — приводит слова агента Radio Sportiva. Амрабат выступает за “Фиорентину” с января 2020 года. В его активе 78 матчей и один гол за клуб.

Энцо Фернандес, полузащитник, Аргентина, € 35 млн

Источник: Reuters

21-летний центральный полузащитник провёл все матчи на чемпионате мира, забил гол Мексике и отдал ассист в игре с Польшей. С лета 2022 года Энцо выступает за «Бенфику». Контракт действует до июня 2027 года. Благодаря удачной игре на чемпионате мира полузащитник заинтересовал «Реал» и «Ливерпуль». Для «сливочных» аргентинец — альтернатива Джуду Беллингему, пишет Marca. Что касается «Ливерпуля», то, по информации ESPN Futbol Argentina, мерсисайдцы будут готовы выплатить £ 120 млн — такая сумма отступных прописана в контракте игрока с «Бенфикой».

Гонсалу Рамуш, нападающий, Португалия, € 24 млн

Источник: Reuters

21-летний форвард стал героем матча Португалии со Швейцарией. Рамуш оформил хет-трик и сделал результативную передачу. По сообщению инсайдера Фабрицио Романо, Рамуш входит в шорт-лист ближайших трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» рассматривает множество вариантов. Мы знаем о Коди Гакпо, но есть и другие опции. Они продолжают обсуждаться, чтобы выбрать наилучший вариант, после чего манкунианцы приступят к оформлению перехода. Их скауты много раз наблюдали за Гонсалу Рамушем в «Бенфике», — приводит слова Романо Caught Offside. В этом сезоне в «Бенфике» Рамуш провёл 21 матч, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.

Павел Прохоров

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1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
Франция
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