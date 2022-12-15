Зеедорф: Хочу увидеть финал чемпионата мира с голами Месси и Мбаппе

"Аргентина является примером: у неё нет лучших игроков, но это очень конкурентоспособная команда, агрессивная и компактная. И у них есть Лионель Месси. Я могу сказать то же самое о Франции, потому что у них есть игроки, схожие по уровню с аргентинскими — может быть, немного выше — и есть Килиан Мбаппе. Французы уже давно играют друг с другом и являются действующими чемпионами.